'Alle wegen leiden naar Koeman; ook andere Nederlandse coach op de lijst'

Ronald Koeman lijkt momenteel de topkandidaat om Ernesto Valverde op te volgen bij Barcelona, stelt AS.

De sportkrant schrijft dat de huidige coach van de Catalaanse grootmacht komende zomer waarschijnlijk gaat vertrekken uit het Camp Nou.

Bij een zoektocht naar een vervanger zouden alle wegen nu leiden naar de bondscoach van Oranje, die nooit onder stoelen of banken heeft gestoken dat hij de ambitie heeft om ooit trainer te worden van .

Valverde ligt nog tot volgend jaar zomer vast, waarbij de club de optie heeft om de verbintenis met een seizoen te verlengen. Diverse Spaanse media verwachten echter dat men de samenwerking deze zomer niet gaat voortzetten, ondanks twee landstitels op een rij.

Het spel van Barcelona laat volgens menigeen te wensen over, terwijl de topclub ook nog eens twee keer op sensationele wijze werd uitgeschakeld in de door respectievelijk en .

AS stelt dat binnen Barcelona men ervan uitgaat dat dit het laatste seizoen van Valverde bij Barcelona is. De club is al aan het bekijken welke trainer het roer moet overnemen, waarbij Koeman 'de meest logische' optie is.

Nico-Jan Hoogma beaamde onlangs dat er een soort 'Barcelona-clausule' in het contract van Koeman staat. "Er zijn afspraken over gemaakt", gaf Hoogma toe. "Ze zullen er wat voor moeten betalen. Hoeveel? Daar praat ik niet over", aldus de directeur topvoetbal bij de KNVB.

Koeman zou na het EK van 2020 aan de slag kunnen gaan bij Barcelona, maar de oud-verdediger van de Catalanen is niet de enige coach die op het lijstje staat. Barcelona kijkt volgens AS vooral naar trainers die eerder als speler actief waren bij de club, waardoor de naam van Mark van Bommel is genoteerd.

De oud-middenvelder ligt momenteel tot medio 2021 vast bij . Ook dacht Barcelona aan Thiago Motta, maar die koos onlangs voor Genoa, waardoor deze optie minder realistisch is.