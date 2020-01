'Alle seinen op groen voor deal van 30 tot 35 miljoen tussen AC Milan en PSG'

De kans is groot dat de wegen van AC Milan en Lucas Paquetà in januari gaan scheiden.

Fabrizio Romano, journalist voor onder meer Sky Italia en the Guardian weet te melden dat i Rossoneri zaken willen doen met Paris Saint-Germain. is echter niet van plan om in de onderhandelingen over de 22-jarige Braziliaanse middenvelder water bij de wijn te doen.

Het betekent dat een bedrag van 30 tot 35 miljoen euro op tafel moet leggen om Paquetà over te nemen van AC Milan. Les Parisiens hebben echter nog geen aanbieding uitgebracht die in de buurt komt van de vraagprijs van de Italiaanse club.

Paquetà wil zelf dolgraag naar de Franse hoofdstad verkassen heeft reeds zijn jawoord gegeven aan PSG, maar AC Milan heeft gewaarschuwd dat de transfer alleen op de door hen gestelde voorwaarden zal plaatsvinden.

Leonardo, sportief directeur bij PSG, haalde Paquetà in januari 2017 als technisch eindverantwoordelijke naar AC Milan, door een kleine veertig miljoen over te maken naar . De Braziliaan is nog altijd een groot fan van zijn landgenoot, die dit seizoen bij het kwakkelende AC Milan niet altijd op een basisplaats kan rekenen en tot dusver goed was voor een assist in dertien officiële wedstrijden.

Lees beneden verder

De clubleiding van i Rossoneri, de entourage van Paquetà en de middenvelder zelf zijn het eens geworden over het feit dat hij in januari verkocht moet worden.

De belangenbehartigers van Paquetà hebben de afgelopen dagen nog eens benadrukt gekregen dat er geen 'korting' gegeven zal worden. De komende dagen zal er opnieuw contact zijn tussen AC Milan en PSG, dat ondanks de houding van i Rossoneri met een 'aanvaardbare' aanbieding zal moeten komen.

Het contract van Paquetà loopt nog tot medio 2023 en sinds januari 2019 kwam hij voorlopig tot dertig optredens, waarin hij een doelpunt en drie assists verzorgde.