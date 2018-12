Alle ogen gericht op passeren Özil, maar Arsenal's zorgen houden daar niet op

The Gunners werden uitgeschakeld in de Carabao Cup door een klinisch Tottenham Hotspur, dat hun lessen had geleerde na hun recente competitienederlaag

Een klinisch Tottenham-team bracht woensdagavond de defensieve zwakheden van Arsenal aan het licht, waar the Gunners met 2-0 verslagen werden in het Emirates Stadium. Op de lange termijn zullen er veel lessen getrokken worden uit het veelomvattende verlies tegen hun rivaal, die scoorden uit twee met hun drie schoten op doel.



​De ploeg van Unai Emery was simpelweg niet klinisch genoeg voor het doel en had de leiding moeten nemen toen Henrikh Mkhitaryan recht op Paulo Gazzaniga schoot, terwijl Aaron Ramsey de paal raakte en Sokratis Papastathopoulos vanuit een hoekschop naast kopte.

The Spurs scoorden ondertussen vanuit een eenvoudige drop-kick van Gazziniga die Son Heung-min bereikte, terwijl een uithaal van Dele Alli de wedstrijd in de tweede helft besliste en een plek in de halve finale van de Carabao Cup veiligstelde voor de ploeg van Mauricio Pochettino. Harry Kane, die op de bank begon, stond slechts 66 seconden op het veld voordat hij de assist leverde op Alli. In de tweede helft ingebrachte Alexandre Lacazette kon de impact van de Engelse spits niet kopiëren.

Arsenal ging de wedstrijd in nadat ze slechts een van de vijf wedstrijden dit seizoen waarin ze halverwege op achterstond stonden hadden gewonnen, waar die comeback eerder deze maand kwam tegen Tottenham. Pochettino's mannen leken echter duidelijk hun lessen te hebben geleerd uit die verpletterende nederlaag in de Premier League dor twee cruciale doelpunten te maken toen het er toe deed en de voorsprong te behouden.

De nederlaag heeft echter ook een positief punt, waar Arsenal een extra adempauze krijgt in een volle januari-maand, waar de ploeg al te lijden heeft van een overvloed aan blessures in de verdediging.

Dat gezegd hebben, kan het niet verborgen worden dat Emery verder wilde in het toernooi aangezien hij de sterkst mogelijke opstelling gebruikte - zij het met de weggelaten Mesut Özil, die niet eens in de wedstrijdselectie zat vanwege 'tactische redenen'.

Emery's tactische veranderingen in de recente wedstrijden hebben wenkbrauwen doen fronzen, vooral vanwege het feit dat hij zijn opties in de verdediging heeft zien opraken door blessures. Granit Xhaka's hield zijn nieuw gevonden rol in het centrum van de verdediging vast op een kille avond in Noord-Londen en de Zwitserse international worstelde, net als heel Arsenal, zonder zijn veerkracht in de rol van verdedigende middenvelder waar hij gewoonlijk speelt.

Het gemak waarmee Tottenham Arsenal doorboorde bij beide doelpunten, zal bijzonder verontrustend zijn voor de Emery, die zag dat Southampton er op zondag drie maakte tegen de geïmproviseerde achterhoede.

Laurent Koscielny en Nacho Monreal zijn beiden recentelijk teruggekeerd van langdurige blessures, maar ze hebben er in beide wedstrijden niet overtuigend genoeg uitgezien, wat hoofd-scouting Sven Mislintat er zeker toe zal aanzetten op een flinterdunne verdediging te versterken wanneer de transfermarkt volgende maand opent.

Toch is het seizoen van Arsenal bij lange na nog niet voorbij, ondanks dat de hoop op deze prijs vervlogen is.

Hun kansen om verder te gaan in de Europa League zijn hoog terwijl de achtervolging op een plek in de top vier op de goede weg is, hoewel ze de naïeve verdedigende fouten moeten wegwerken om volgend seizoen een plaats te veroveren onder de Europese elite.

Emery werd ondertussen achtergelaten met de grootste vraag van de dag - waarom de beste betaalde, meest creatieve speler in de ploeg werd weggelaten voor de grote derbywedstrijd in plaats van jongelingen op de bank?

Het was een beslissing die Arsenal alleen maar verzwakte tegen Tottenham en het verschil kon zijn geweest tussen iets uit de wedstrijd halen of eruit vliegen.

"Tactische beslissing", werd opnieuw herhaald in zijn persconferentie na de wedstrijd, voordat hij zei: "Vandaag ben ik blij met ons optreden, maar niet blij met ons resultaat."

"We doen ons proces en Tottenham staat voorop in dit proces. We moeten onze identiteit blijven creëren en consistenter zijn in wedstrijden."

Bovendien was Emery niet bereid om een duidelijk antwoord te geven op de vraag of hij wil dat Özil, die de wedstrijd vanaf de tribune bekeek met Sead Kolasinac en Shkodran Mustafi in het Emirates Stadium, bij de club blijft.

Wat er ook achter de schermen gebeurt bij Arsenal, het is Tottenham dat zijn opwachting zal maken op Wembley.