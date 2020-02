Alle oefenduels van Oranje in aanloop naar het EK zijn bekend

Het wedstrijdprogramma van het Nederlands elftal in aanloop naar EURO 2020 is rond, zo meldt de KNVB maandag.

Donderdag 28 mei treft Oranje Griekenland, waar John van 't Schip aan het roer staat. Het duel met de Europees kampioen van 2004 wordt gespeeld in het stadion van in Enschede.

De formatie van bondscoach Ronald Koeman sluit de voorbereiding op het EK af met een oefenwedstrijd tegen Wales. Nederland - Wales wordt zaterdag 6 juni gespeeld in Stadion Feijenoord in Rotterdam.

Eerder werden de Verenigde Staten (donderdag 26 maart in Eindhoven) en Spanje (zondag 29 maart in Amsterdam) al vastgelegd als sparringpartner.

De laatste ontmoeting tussen Nederland en Griekenland, dat zich niet wist te plaatsen voor het aanstaande EK, vond 1 september 2016 plaats. In Eindhoven werd het 1-2 voor de gasten; de enige van de negen ontmoetingen waarin Oranje het onderspit delfde.

Voor Van 't Schip is het treffen niet alleen een weerzien met Oranje - waar hij van 2004 tot en met 2008 samen met Marco van Basten de technische leiding had - ook keert hij terug bij zijn oude club FC Twente. De laatste keer dat het het stadion in Enschede aandeed, was in 2009.

Alle pre-EK-duels, inclusief locaties:

Donderdag 26 maart, 20.45 uur, Philips Stadion, Eindhoven: Nederland - Verenigde Staten

Zondag 29 maart, 19.00 uur, Johan Cruijff ArenA, Amsterdam: Nederland - Spanje

Donderdag 28 mei, 19.30 uur, Stadion FC Twente, Enschede: Nederland - Griekenland

Zaterdag 6 juni, 19.30 uur, Stadion Feijenoord, Rotterdam: Nederland - Wales