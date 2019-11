Alle mogelijke scenario's in de CL-groep van Ajax

Na vijf speelronden staat Ajax bovenaan in Groep H, maar overwintering in de Champions League is nog geen zekerheid.

De Amsterdammers hebben na vijf groepsduels tien punten bemachtigd, terwijl en volgen met ieder acht. sluit de rij met slechts één schamel puntje.

begon met een thuiszege tegen de Fransen (3-0) en ook uit bij Valencia werd gewonnen (0-3). De dubbele ontmoeting met Chelsea leverde vervolgens slechts één punt op (0-1 en (4-4), waarna Lille andermaal verslagen werd (0-2).

In de laatste speelronde neemt de ploeg van Erik ten Hag het op 10 december in eigen huis op tegen het Valencia van doelman Jasper Cillessen, terwijl Chelsea Lille op bezoek krijgt.

Goal maakt een overzicht van alle mogelijke scenario's voor Ajax. Wat zijn de gevolgen als Ajax wint, gelijkspeelt of verliest?

Wat als Ajax wint van Valencia?

Dit is voor Ajax natuurlijk het ideale scenario, want met een zege komt Ajax op dertien punten. Daarmee is Valencia verslagen en kan ook Chelsea de Amsterdammers niet meer passeren, hetgeen dus groepswinst oplevert.

Bij de loting voor de achtste finales kunnen groepswinnaars elkaar niet treffen, waarmee Ajax clubs als , , , , Barcelona en vermoedelijk ook titelhouder en ontloopt.

is dan wel een mogelijke tegenstander, want die ploeg eindigt als tweede in Groep A, waar Paris Saint-Germain niet meer te achterhalen is. Ook een hernieuwde ontmoeting met behoort dan tot de mogelijkheden.

Alle geplaatste teams kun je hier terugvinden.

Wat als Ajax en Valencia gelijkspelen?

Als Ajax en Valencia de punten delen, is Ajax ook zeker van de volgende ronde. De voorsprong van één punt ten opzichte van de Spanjaarden blijft hiermee immers intact.

Voor de groepswinst is men dan wel afhankelijk van Chelsea, dat als favoriet aantreedt tegen Lille. In Frankrijk eindigde die ontmoeting al in 1-2 en die score had hoger uit kunnen vallen voor de Londenaren.

Bij winst van the Blues komen zij op 11 punten. Dat zijn er evenveel als Ajax na een eventueel gelijkspel tegen Valencia kan overleggen, dus wordt er dan gekeken naar onderling resultaat.

Het veel betere doelsaldo van Ajax is niet relevant, want er wordt eerst gekeken naar de wedstrijden tussen Ajax en Chelsea en de Londenaren komen daarin als winnaar uit de bus.

Zij zouden in dit scenario de groepswinst bemachtigen. Bij een gelijkspel of nederlaag van Chelsea is Ajax dan nog wel de nummer 1.

Wat als Ajax verliest van Valencia?

Bij een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA kan het nog helemaal mis gaan voor Ajax. Valencia wipt dan over de Amsterdammers heen, terwijl Chelsea ook passeert als zij ten minste een punt pakken tegen Lille.

Lees beneden verder

Zoals uitgelegd is het onderling resultaat bij een gelijke hoeveelheid punten doorslaggevend, dus gaat Chelsea Ajax voorbij. Indien the Blues en Valencia winnen, zijn los Ché groepswinnaar op basis van een beter onderling resultaat.

Als Ajax op 10 december afzakt naar de derde plaats, is het nog wel verzekerd van een vervolg in de . Lille kan geen van de andere ploegen nog achterhalen en speelt tegen Chelsea dus enkel voor de eer.

Conclusie

Ajax heeft aan een gelijkspel genoeg om te overwinteren in de . Bij een zege is groepswinst en een vermoedelijk gunstiger loting een feit. Bij een nederlaag is een vervolg in de Europa League de uitkomst als Chelsea in eigen huis minimaal een punt pakt tegen het al uitgeschakelde Lille.