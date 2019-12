Alisson troeft Onana af en is eerste winnaar van Trophée Yachine

Alisson Becker mag zich de beste keeper ter wereld noemen.

De doelman van heeft maandagavond bij het gala van France Football in Parijs de Trophée Yachine in ontvangst genomen uit handen van Robert Lewandowski. In totaal waren tien keepers genomineerd, onder wie -doelman André Onana.

Het is de eerde keer dat deze prijs, vernoemd naar de legende Lev Yashin, is uitgereikt.

Alisson maakte in de zomer van 2018 de overstap van naar Liverpool. In zijn eerste seizoen groeide hij uit tot dragende kracht namens the Reds. De Braziliaanse sluitpost was een belangrijke schakel in het succesvolle seizoen, waarin Liverpool de won.

Onana speelde zich in de kijker door zijn succesvolle optredens in de Champions League. Mede door zijn spel kwam Ajax vorig seizoen terecht in de halve finale van het miljardenbal. Hij won de landstitel en TOTO en kreeg naar eigen zeggen aanbiedingen van diverse Europese topclubs. Toch koos hij ervoor om nog een seizoen bij Ajax te blijven.

Behalve Onana en Alisson waren ook Marc-André ter Stegen ( ), Kepa Arrizabalaga ( ), Jan Oblak ( ), Samir Handanovic ( ), Hugo Lloris ( ), Manuel Neuer ( ), Ederson ( ), Szczesny ( ) genomineerd.

Uitslag Trophée Yachine

1. Alisson

2. Ter Stegen

3. Ederson

4. Oblak

5. Lloris

6. Neuer

7. Onana

8. Kepa

9. Szczesny

10. Handanovic