Alisson hoopt niveau van Neuer te halen, maar vindt vergelijking voorbarig

De doelman van Liverpool wordt gezien als een van de besten van dit moment, maar hij vindt zelf dat hij nog lang niet vergeleken kan worden met Neuer.

Alisson Becker staat woensdagavond in de tegenover , waar zijn grote voorbeeld Manuel Neuer onder de lat staat. De Braziliaanse sluitpost noemt het tijdens de persconferentie een eer dat hij met hem wordt vergeleken, maar noemt dit ook uiterst voorbarig. "Ik kan mezelf niet met hem vergelijken", aldus de op een na duurste doelman ter wereld.

"Neuer is een van de beste keepers van de laatste tien jaar, misschien zelfs wel de allerbeste. Hij heeft alles gewonnen in zijn carrière en ik begin pas. Hij is een voorbeeld voor me en een geweldig persoon. Ik heb tegen hem gespeeld en dat was een droom die uitkwam. Ik mag mezelf niet met hem vergelijken en werk elke dag hard om ooit op zijn niveau te komen."

"Ik maak onderdeel uit van een grote club met grote plannen en doelstellingen. Ik moet die verantwoordelijkheid nemen en draag er zorg voor. Daarom moet ik mijn uiterste best doen en alles geven op het veld. Het zou mooi zijn als ik daardoor de allerbeste kan worden."

Neuer is bovendien niet de enige superster die woensdag tegenover hem staat in de Allianz Arena. Robert Lewandowski vormt als topscorer van de Champions League een grote dreiging en na de eerdere 0-0 wordt het spannend om te zien welke grootmacht zich mag melden in de kwartfinale van het miljardenbal.

Alisson is op zijn hoede, maar heeft zich niet speciaal voorbereid. "We benaderen hem als iedere andere speler. Hij is een geweldige spits en misschien wel een van de besten ter wereld. Ik houd van zijn stijl, hoe hij beweegt op het veld. We moeten dus goed geconcentreerd blijven om hem en de andere spelers af te stoppen. Het wordt een geweldige wedstrijd en wij zijn er klaar voor."

Alisson is de laatste man die de tegenstanders van scoren af kan houden, maar vlak voor hem is het Virgil van Dijk die na een schorsing terugkeert in de basis bij .

Lees beneden verder

De Nederlander maakt ook dit seizoen weer een uitstekende indruk en Alisson is maar wat blij met zijn aanwezigheid. "Het is geweldig om met hem te kunnen spelen. Ons team heeft zo veel spelers met kwaliteit, maar Van Dijk is heel erg belangrijk voor hoe wij spelen. Hij zorgt voor consistentie. Hij is een kei als het aankomt op hoge ballen bij corners en vrije trappen", looft de Braziliaan.

"Het is heel belangrijk voor ons dat hij er in de return weer bij is. Fabinho speelde goed als centrumverdediger, maar dat is toch niet hetzelfde. Hij is een geweldige middenvelder en een goede centrumverdediger. Het is natuurlijk altijd beter als iedereen op zijn beste positie kan spelen", besluit Alisson, die in de Premier League de minste tegentreffers te verwerken kreeg.