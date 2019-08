Alisson Becker verkozen tot beste doelman van het jaar

Alisson Becker is donderdagavond in Monaco verkozen tot beste doelman van het vorige Champions League-seizoen.

De doelman van had concurrentie van Hugo Lloris en Marc-André ter Stegen, de andere twee genomineerden.

Alisson Becker kende met Liverpool een zeer succesvolle -campagne, die in mei bekroond werd met de toernooiwinst tegen (0-2). In de halve finale rekende de ploeg van manager Jürgen Klopp af met , door een 3-0 nederlaag in Spanje goed te maken met een comeback op Anfield (4-0).

Lees beneden verder

Ter Stegen eindigde op de tweede plek in de verkiezing van de beste keeper. De goalie was met Barça dichtbij de finale, maar werd in de return van de halve finale tegen Liverpool dus alsnog uitgeschakeld.

Eerder hadden de Catalanen al en uit de knock-outfase geknikkerd, terwijl in de groepsfase afgerekend werd met onder meer .

Ook Lloris was genomineerd, vanwege zijn goede prestaties met Tottenham, dat dus tot de finale reikte. De Londenaren schakelden in de halve finale op miraculeuze wijze uit door een doelpunt in de laatste minuut van de return van Lucas Moura. Daarvoor waren the Spurs in de kwartfinale te sterk voor en in de achtste finale voor .