Alisson Becker - Het geheim van 's werelds beste doelman

In een exclusief interview met Goal vertelt Liverpool's keeperstrainer John Achterberg wat het geheim is van 's werelds beste doelman Alisson.

Alisson Becker heeft nogal een jaar achter de rug. De Braziliaan werd in 2018 al de beste doelman in de Goal 50 dankzij zijn heldendaden bij en dit jaar is hij nog veel beter geworden bij .

Na zijn zomerse transfer naar de Premier League heeft hij zich in korte tijd ontwikkeld tot absolute wereldtopper met de Premier League Golden Glove na 21 clean sheets, terwijl hij ook de en de Copa América won.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat Alisson dit jaar wederom de beste keeper in de Goal 50 is, met een zevende plaats in het totaaloverzicht. Maar waarom is de Braziliaan zo goed? En wat kunnen we nog meer verwachten?

Goal's Liverpool-clubwatcher Neil Jones vraagt het aan keeperstrainer John Achterberg, die het succes van Liverpool van een klein Oranje tintje voorziet.

Om te beginnen, John... Dit is het tweede jaar op rij dat Alisson de hoogstgenoteerde keeper is in de Goal 50. Is hij echt de allerbeste?

Achterberg: "Nou, het is wat vreemd om het zo te zeggen, maar hij verdient die titel wel als je kijkt naar zijn prestaties en de concurrentie.

Vorig seizoen won hij als keeper alles wat hij kon winnen en was hij simpelweg het meest consistent van iedereen. Ik denk niet dat veel mensen daartegen zouden pleiten.

Nu is het aan hem om dat keer op keer te blijven bewijzen. Daar praten we veel over met hem."

"Je moet de juiste focus vinden om je beste vorm vast te houden. Het gaat om de gretigheid om zelfs op de training de beste keeper van de wereld te willen zijn, om beter te zijn dan de keeper van de tegenstander, gewoon altijd goed willen zijn.

Die mentaliteit moet je jezelf opleggen. Zorg dat je vijf keer je doel schoon houdt, dan tien keer. Blijf doelen stellen voor jezelf om je in alle aspecten te ontwikkelen. Zodra je dat niet meer op kunt brengen, zak je weg."

Op Melwood sta je bekend als iemand die keepers van over de hele wereld volgt en kent. Wanneer zag je Alisson voor het eerst?

Achterberg: "Dat was in 2013, toen hij nog voor Internacional speelde. Ik keek die wedstrijd in mijn eigen kantoor op een laptop.

Ik let altijd en overal op de doelman. Als iemand besproken wordt in de media, wil ik er het fijne van weten; of het nu bij een Onder-17 toernooi is of ergens aan de andere kant van de wereld. Ik wil het met mijn eigen ogen zien.

"Het was [Alexander] Doni, onze oud-keeper bij Liverpool, die me ooit wees op Alisson. Hij zei dat hij veel potentieel had, dat hij heel goed kon worden. Doni beloofde me dat hij speciaal zou zijn."

Sprong hij er meteen uit?

Achterberg: "Ja, hij had de juiste lengte en voetbalde ook goed mee. Hij was rustig, had een goede pass, maakte slimme keuzes, schatte gevaarlijke situaties goed in en maakte allerlei soorten reddingen. Dat is geen slecht begin!

Om voor Liverpool te spelen, moet een keeper in alle aspecten top zijn. Het is anders om voor Liverpool te spelen dan voor West Ham, om maar een voorbeeld te noemen. We moeten een keeper hebben die alles kan; meevoetballen, ruimte achter de verdediging dekken, lange ballen geven, een-tegen-een-situaties winnen, snel reageren op de lijn, enzovoorts.

Daarnaast moet je ook nog in ogenschouw nemen dat alles in de Premier League twee keer zo snel gaat. Je moet sneller denken, sneller bewegen, sneller reageren en sneller beslissen. Dat is een andere uitdaging en op de hele wereld zijn maar weinig keepers die over dat hele pakket beschikken."

Is het waar dat jullie hem in 2015 al wilden kopen?

Achterberg: "Ja, we zochten naar een keeper die onze nummer 1 kon worden en overwogen eerst Neto van , maar hij koos voor , dus hadden wij een alternatief nodig.

Ik had Alisson al gevolgd in Brazilië, dus zijn naam werd genoemd. Het probleem was dat hij geen Europees paspoort had en hij was geen international, dus was de kans destijds groot dat we het niet op tijd rond konden krijgen."

"Het jaar daarna verkaste hij naar AS Roma, dus konden we hem nog nauwer volgen. Hij speelde tegen ons in een vriendschappelijk duel en was indrukwekkend goed. Op dat moment vertelde ik onze trainer (Jürgen Klopp) over hem."

Uiteindelijk tekende hij in 2018 alsnog voor Liverpool. Hoe snel vond hij zijn draai?

Achterberg: "Behoorlijk snel. Hij sloot aan bij de groep toen we op trainingskamp waren in Evian en ik denk dat die week heel belangrijk is geweest voor hem en de ploeg.

Hij liet de jongens snel direct waar hij toe in staat was. Iedereen was meteen blij met wat we zagen, zowel op als naast het veld. Ik weet nog dat hij een liedje uit Brazilië zong voor iedereen en zichzelf begeleidde met de gitaar. Zelfs dat klonk goed!

Hij past goed bij de groep. Iedereen is dol op hem en hij kan met iedereen goed opschieten, wat heel belangrijk is. Je wilt dat je spelers betrokken zijn en Alisson hoort er echt bij. Hij is belangrijk in de kleedkamer."

Hoe is het om hem te coachen?

Achterberg: "Om te beginnen werkt hij altijd hard en we praten veel. Als coach ben ik er om hem te helpen en ideeën te delen, maar het is ook mijn taak om te weten wat hij wil.

Hij is degene die op het veld staat, dus vraag ik hem vaak hoe hij dingen voor zich ziet. Hij moet zich goed en op zijn gemak voelen. Hij is een echte liefhebber van het spelletje.

Zijn broer, Muriel, is ook een keeper, dus het zit in de familie. Toch weet hij ook precies wanneer hij alles even los moet laten, wat ook belangrijk kan zijn."

Jürgen Klopp zegt dat het zijn grootste kracht is dat hij moeilijke dingen er simpel uit laat zien...

Achterberg: "Dat heeft met Alisson's karakter te maken. Je moet rustig blijven als je onder druk staat, helder kunnen denken en dan de juiste keuzes kunnen maken. Ali kan dat allemaal."

"Hij laat dingen er eenvoudig uitzien omdat hij niet in paniek raakt. Hij kan wedstrijden heel goed lezen, dus weet hij precies waar hij moet staan. Ik zie zijn karakter als één van zijn grootste pluspunten."

Toch heeft ook hij zijn foutjes gemaakt…

Achterberg: "Dat hoort erbij. Tegen en ging hij vorig seizoen de mist in, maar toch wonnen we de wedstrijd. Het heeft ons geen punten gekost.

Het is zaak om ook dan rustig te blijven. Ik hoef hem niet te zeggen wat hij fout deed, want dat voelt hij zelf ook wel. Maar hij weet ook dat alle keepers soms een foutje maken. Dat is nu eenmaal zo.

[Manuel] Neuer maakt foutjes, [Jan] Oblak ook. Iedereen gaat wel eens nat. Het gaat er echter om hoe je erop reageert. Zoals ik al zei, heeft Ali een heel goede mindset en kan hij ermee omgaan."

Ervaar jij ook dat hij vooral uitblinkt in de grootste wedstrijden?

Achterberg: "Zo kun je dat zien, maar het komt vooral omdat die wedstrijden de aandacht trekken. Toch doet Ali de dingen precies heftzelfde tegen als tegen Huddersfield.

Hij bereidt zich op dezelfde manier voor, is net zo gefocust. Hij is heel constant en precies is wat hem een uitstekende doelman maakt. Als club hebben we ons huiswerk gedaan met hem.

We hebben de juiste mensen gesproken, wedstrijden gezien, alle data verzameld. We wisten hoe hij als mens is en vertrouwden erop dat hij in ons team zou passen en kon wennen aan onze manier van spelen."

Dat heeft hij zeker bewezen! Hij is momenteel de beste doelman ter wereld, dus wat kunnen we nog meer verwachten?

Achterberg: "Dat is lastig te voorspellen, maar ik kan wel zeggen dat hij bij ons een heel hoog niveau gehaald heeft en dat voorlopig ook vasthoudt. Hij moet er nu voor zorgen dat hij gefocust blijft en de drive houdt om te blijven excelleren.

Dat is de uitdaging voor hem en als hij kan blijven spelen zoals afgelopen jaar, is iedereen dik tevreden, toch?"