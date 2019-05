Ali B haalt uit na kritiek van analisten met 'middelmatige carrières'

Ali B.heeft met verbazing gereageerd op de ophef om zijn speech in de kleedkamer van Almere City in de rust van het duel met SC Cambuur.

In de play-offs om promotie naar de keek Almere na 45 minuten spelen tegen een 0-2 achterstand aan, waarop Ali B besloot om de kleedkamer van de thuisploeg in te gaan en de spelers moed in te praten. Zijn actie kwam op stevige kritiek te staan van FOX Sports-analisten Hans Kraay jr. en Kees Kwakman.

Ali B trad rondom de duels met Cambuur op als motivator bij . “Dit is toch niet te geloven. Wat zullen de spelers nu denken? Die jongen zal gerust wel wat kunnen, maar dit kan toch niet?!“, zei Kwakman. “Het is een hartstikke aardige jongen en hij kan echt wel wat“, reageerde Kraay jr. “Maar ten eerste moet hij echt wegblijven uit die kleedkamer. En vervolgens heeft hij ook nog eens gezegd dat ze halverwege door twee fouten achterstonden. Ah joh, kom op!“



De rapper zat vrijdagavond aan tafel bij het programma Pauw en ging daar in op de ‘lacherige’ manier waarop er over zijn actie werd gesproken. “Als ik zoiets doe, wordt de trainer (Ole Tobiasen, red.) niet meer serieus genomen door mensen bij VI en door analisten met middelmatige carrières. Dat zijn dan ineens professoren“, aldus Ali B, doelend op Kwakman en Kraay jr. “Terwijl het enige relevante is: wat vinden de spelers ervan? En heeft het gewerkt? Nou, in ieder geval de eerste twintig minuten“, zei hij met een knipoog. Na rust kwam Almere City terug tot 1-2, maar daar bleef het bij.



Robin van Persie zat vrijdagavond eveneens aan tafel bij het televisieprogramma en sprak lovende woorden. ““Ali kan dit heel goed. Zijn brein werkt heel snel. Ook als je met hem praat: hij zegt rake dingen, hij kan mensen raken en hij heeft humor, ook belangrijk. Hij kan zeker een team beïnvloeden, dat is een gave“”, aldus de oud-international, die tegen zijn laatste wedstrijd als profvoetballer speelde.