Algerije imponeert; Senegal bewijst Zuid-Afrika grote dienst

Algerije heeft zich met groot machtsvertoon geplaatst voor de volgende ronde van de Afrika Cup. Senegal boekte eveneens een ruime zege.

Algerije won maandagavond tegen Tanzania ook zijn derde en laatste groepswedstrijd (0-3) en eindigt zo met negen punten bovenaan in Groep C. Senegal won gelijktijdig met 0-2 van Kenia en gaat als nummer twee van de poule mee naar de achtste finales. Senegal bewees onder meer Zuid-Afrika daarmee een grote dienst.



Zuid-Afrika incasseerde eerder op de avond in Groep D een late nederlaag tegen Marokko (0-1). Bafana Bafana eindigden de groepsfase met drie punten en een doelsaldo van -1 op een derde plaats en hebben voorlopig plaatsgenomen in de wachtkamer: de vier beste nummers drie gaan mee naar de laatste zestien. Kenia eindigt in Groep C als derde met eveneens drie punten, maar heeft een minder doelsaldo dan Zuid-Afrika: -4.



Algerije was na één helft al klaar met Tanzania, dat de Afrika Cup puntloos verlaat. Islam Slimani opende na 34 minuten voetballen de score, waarna Adam Ounas nog in de eerste helft met twee treffers de eindstand bepaalde. Bij Kenia - Senegal miste Sadio Mané in de eerste helft een strafschop, maar de -ster maakte dat na rust goed met twee doelpunten, waarvan de laatste vanaf de strafschopstip kwam. Ook Ismaïla Sarr pikte zijn doelpunt mee bij Senegal.