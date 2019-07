Algemeen Dagblad: Ziyech mikt op 'ander kaliber club' dan Sevilla

Onder meer De Telegraaf en Cadena COPE wisten afgelopen week te melden dat Sevilla de beste papieren heeft in de strijd om Hakim Ziyech.

Het Algemeen Dagblad meldt maandagochtend echter dat het niet aannemelijk is dat de 26-jarige middenvelder zal verlaten voor een dienstverband in Andalusië. Ziyech mikt volgens de krant op 'een club van een ander kaliber'.

overweegt om een bod van dertig miljoen euro uit te brengen in Amsterdam, maar kan zich die moeite naar verluidt besparen. Ziyech neemt alleen genoegen met een club waar 'het volledige plaatje klopt'. "Ondanks de aantrekkingskracht van de Primera División, is Sevilla niet van het kaliber clubs waar Ziyech de stap voor wil wagen", schrijft het Algemeen Dagblad . Ziyech ligt momenteel nog tot medio 2021 vast bij Ajax en werd eerder in verband gebracht met onder meer .



Eerder kwam De Telegraaf met het nieuws dat Sevilla 'de beste papieren' had in de strijd om Ziyech, terwijl Cadena COPE meldde dat de transfer voor '95 procent rond was'. El Desmarque sprak die berichtgeving zondagochtend al tegen door te stellen dat de komst van de Marokkaans international momenteel 'geen prioriteit' heeft voor los Rojiblancos . Nu lijkt Ziyech dus ook geen trek te hebben in een overstap naar de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen, een positie waarmee geen -voetbal werd behaald.



Zo lijkt Ziyech zich voorlopig na de Afrika Cup en een vakantie 'gewoon' bij Ajax te gaan melden. Hetzelfde lijkt te gelden voor David Neres, die momenteel met Brazilië de Copa América afwerkt. De vleugelaanvaller wordt weliswaar begeerd door verschillende Europese topclubs, maar voorlopig is er nog geen concrete belangstelling. Een eventueel vertrek van Ziyech en/of Neres hangt nauw samen met de komst van Steven Bergwijn, die bovenaan het verlanglijstje van Ajax staat.