Algemeen Dagblad: Ronald Koeman wisselt op één positie tegen Estland

Ronald Koeman overweegt wijzigingen door te voeren in de basisopstelling van het Nederlands elftal.

Dat bevestigde de bondscoach daags voor het EK-kwalificatieduel met Estland. Op de persconferentie liet Koeman weten dat het wellicht nodig is om 'frisheid' in de ploeg te brengen. Na de training van maandagochtend hakt hij de knopen door, zo vertelde Koeman.

Het Algemeen Dagblad heeft echter al een idee van de opstelling van Oranje. De krant publiceert zondagavond een vermoedelijke opstelling met slechts één nieuwe naam ten opzichte van de 2-4 zege op Duitsland van donderdag.

Davy Pröpper neemt op het middenveld de plek van Marten de Roon in, zo luidt de verwachting. Voorin wisselen Ryan Babel en Quincy Promes van plek: Babel begint vanaf links, terwijl Promes als rechtsbuiten wordt opgesteld. In de tweede helft van het duel met Duitsland was dat ook al het geval.

Donyell Malen zal dus nog even moeten wachten op zijn eerste basisplaats, zo lijkt het. De aanvaller bekroonde zijn invalbeurt tegen Duitsland met een belangrijke treffer in de tweede helft.

Zondagochtend stelden analisten Hans Kraay jr. en Kenneth Perez dat Malen tegen Estland een basisplek verdient, maar Koeman lijkt het daarvoor nog te vroeg te vinden. Zijn optreden tegen Duitsland vormde het debuut voor de twintigjarige 'er.

Op de persconferentie wilde Koeman alleen kwijt dat hij 'misschien' rekening zal houden met de behoefte aan frisheid in de ploeg. "We hebben eerder gezien dat we een stukje frisheid missen als we twee keer kort na elkaar spelen."

Daarmee refereerde de bondscoach onder meer aan de -campagne, waarin Oranje met 2-0 van Frankrijk won en drie dagen later vroeg op 2-0 achterstand kwam tegen Duitsland.

Ook op het finaletoernooi miste Oranje fitheid, toen het kort na de gewonnen halve finale tegen Engeland moest aantreden tegen Portugal.

Vermoedelijke opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; Pröpper, Wijnaldum, Frenkie de Jong; Promes, Depay, Babel.