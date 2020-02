Algemeen Dagblad mag stadion niet in na kritisch artikel: "Schandalig!"

Het Algemeen Dagblad bracht vrijdagochtend een stuk over de gang van zaken bij ADO Den Haag.

De krant concludeerde dat de aanstelling van Alan Pardew een grove inschattingsfout was en dat een stroming binnen de club alweer af wil van de Engelse trainer. Het dagblad was vrijdagmiddag zodoende niet meer welkom in het Cars Jeans Stadion.

De krant meldde vrijdagochtend dat Pardew weinig kennis heeft van het Nederlands voetbal. 'Wie er in de spelen? Pardew lijkt er geen flauw benul van te hebben.'

'Vorige week, melden ingewijden, wist hij nog niet of en waar competitieduels op tv te zien zijn', zo klonk het. In de kleedkamer zou het tevens beginnen te rommelen en ontstaat er een tweespalt tussen Nederlanders en Engelsen.

Meer teams

Journalist Sjoerd Mossou en presentator Etienne Verhoeff wilden vrijdag een item draaien in het stadion van ADO, maar het duo werd geweigerd. "Schandalig!"

"En allemaal omdat een collega een uitstekende analyse heeft geschreven over de situatie bij , namelijk dat niemand nog vertrouwen heeft in de trainer Alan Pardew" , zegt Mossou, die besloot met zijn collega een video op te nemen op het parkeerterrein nabij ADO.

Lees beneden verder

"Ze zijn natuurlijk heel erg in paniek. Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat het stuk, dat genuanceerd is, klopt."

"Of denk jij dat Rob Jansen, Aad de Mos, Kees Jansma, Tom Beugelsdijk, Aaron Meijers en Michiel Kramer allemaal nog heel veel vertrouwen in Pardew hebben?", aldus Mossou, die niet verwacht dat Pardew de huidige nummer zeventien kan behoeden voor degradatie.

"De zorgen zijn volkomen terecht. Ik zie het niet meer goedkomen", besluit de journalist in de video.