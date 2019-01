"Alexis speelt als een kind met een nieuwe voetbal" Man Utd-ster wil te graag

Andy Cole denkt dat de Chileens international te hard zijn best doet om indruk te maken op zijn nieuwe trainer. Wel gelooft hij nog in de topaankoop.

Alexis Sanchez is niet 'opeens een slechte speler geworden', aldus de Engels international. Hij verwacht dat de vleugelspeler nog steeds een meerwaarde kan zijn voor het team, al speelt hij nu als een kind met een nieuwe voetbal in zijn drang om zich te bewijzen op Old Trafford.

United werd geprezen om een transfercoupe waarmee men de Chileen in 2018 wegplukte bij Arsenal, maar sindsdien maakte Sanchez slechts vier goals in 32 duels. Cole denkt echter dat de dertigjarige aanvaller alleen te verwijten valt dat hij te graag wil, terwijl er nog genoeg kansen komen om te laten zien hoe goed hij is, vooral nu Ole Gunnar Solskjaer als interim-manager zorgt voor een frisse wind bij de club.

Tegenover ESPN omschrijft Cole het als volgt. "Je kunt niet opeens niet meer goed voetballen als je dat eerst wel kon. Toen hij Arsenal verruilde voor Man United, kwam hij in een totaal ander team terecht. Je moet je aanpassen als speler en dat is lastig. ZIjn werkethiek is hetzelfde, maar hij levert te vaak de bal in omdat hij koste wat kost wil passen of scoren."

De komst van Solskjaer kan ook voor Alexis een uitkomst zijn, verwacht Cole. "Hij zal verbeteren omdat iedereen beter wordt sinds Ole het overnam. Alexis heeft veel snelheid en blijft maar gaan. Hij is als een klein kind met een nieuwe bal die wil laten zien hoe goed hij is. Hij was al zo bij Arsenal toen hij wel veel scoorde."

Terwijl hij het opneemt voor Sanchez, kijkt Cole ook naar de prestaties van Anthony Martial en Jesse Lingard. Van beide spelers wordt veel verwacht en met hun creativiteit worden ze gezien als sleutelspelers voor de Red Devils. "Hij heeft flair en moet de mogelijkheid krijgen om zichzelf te uiten", zegt de oud-international ove Martial.

Een gesprek wat hij ooit had met Sir Alex Ferguson doet hem denken aan Lingard. "Hij zou zeggen dat Lingard speelt als Jean Tigana. Jesse was een laatbloeier en werd vaak verhuurd, maar hij zei zelf dat hij beter speelde voor Engeland dan voor Manchester United. Misschien kreeg hij daar meer vrijheid, maar bij United krijgt hij dat nu ook van Ole Gunnar."

Dat is wat Cole betreft de sleutel tot het huidige succes van de Mancunians, die onder zijn leiding zes van de gespeelde zes duels hebben gewonnen. "Je moet met vrijheid spelen. Dat heeft deze club altijd belangrijk gevonden. Vrijheid en creativiteit", besluit Cole. Zaterdag kan United in eigen huis verder werken aan de zegereeks als Brighton op bezoek komt op Old Trafford.