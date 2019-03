Alexis Sanchez niet bezig met vertrek: "Ik wil de fans gelukkig maken"

Alexis Sánchez kwam ruim een jaar geleden als grote aankoop binnen bij Manchester United, maar zijn verblijf verloopt nog niet zoals gehoopt.

De teller voor Sánchez stokt vooralsnog op 5 goals in 41 wedstrijden en hij staat momenteel langs de kant met een hardnekkige knieblessure. De aanvaller wordt bovendien nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek, maar geeft zelf aan hier niet mee bezig te zijn.

"Ik wil mijn liefde voor het voetbal laten zien. Ik weet wat ik kan en ik geloof in mijn kwaliteiten. is zo’n belangrijke club, niet alleen in Engeland maar wereldwijd, en ik zou het geweldig vinden als ik de supporters een prijs kan geven", vertelt hij bij Inside United. "Natuurlijk wil ik de fans gelukkig maken."



"Ik wil doelpunten maken, ik wil hen plezier geven. Ik wil zilverwaar winnen. Ik was niet blij toen we vorig seizoen de finale van de van verloren. Helemaal niet blij. Ik was verdrietig, omdat ik er alleen maar voor wil zorgen dat onze fantastische supporters gelukkig zijn. Ik zag alle fans die naar Wembley waren gekomen. Ze waren overal, allemaal in het rood. Ik vond het geweldig. Wembley was helemaal rood."



"Toen ik klein was hield ik van United, ik zweer het. Als klein kind was ik fan van United, ik vond ze geweldig en dit wil ik laten zien. Ik wil de mensen gelukkig maken omdat ik, natuurlijk, wil winnen", sloot Sánchez af. De 124-voudig international van Chili kwam dit seizoen tot nu toe eenmaal tot scoren in zeventien wedstrijden in de Premier League. In de FA Cup voegde hij daar nog één goal in drie optredens aan toe, terwijl hij in de vooralsnog het net niet wist te vinden.