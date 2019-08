'Alexis Sánchez mogelijk dinsdag al gekeurd bij nieuwe werkgever'

De overstap van Alexis Sánchez naar Internazionale lijkt in een stroomversnelling terecht te zijn gekomen.

Verschillende media uit Italië en Engeland, waaronder Sky Italia , berichten maandag dat het vertrek van de Chileen bij eraan zit te komen. De aanvaller wordt dinsdag mogelijk zelfs al medisch gekeurd in Milaan, waardoor hij de start van het -seizoen volgend weekend mee zou kunnen maken.

zal Sánchez in eerste instantie voor een seizoen huren van the Red Devils , die nog niet helemaal van hem af zijn. Manchester United betaalt naar verluidt namelijk de helft van zijn wekelijkse salaris van 550 duizend euro door.

De grootverdiener had meerdere opties, maar heeft bewust gekozen voor een rentree in de Serie A, waar hij jaren geleden zijn doorbraak beleefde in het shirt van .

Als de samenwerking tussen Sánchez en i Nerazzurri bevalt, kunnen zij hem volgend jaar zomer voor vijftien miljoen euro definitief inlijven. Manchester United haalde de aanvaller anderhalf jaar geleden in een deal waar ook Henrikh Mkhitaryan bij betrokken was op bij , maar van een gelukkig huwelijk tussen club en speler werd het nooit.

De dertigjarige Sánchez, die nog tot medio 2022 vastligt, kampte veelvuldig met blessureleed en was in de 45 officiële wedstrijden die hij wel speelde goed voor slechts 5 doelpunten. Hij wordt overigens de tweede speler die Old Trafford in korte tijd inruilt voor het Giuseppe Meazza: Romelu Lukaku werd vorige week namelijk al voor naar verluidt tachtig miljoen euro door Inter overgenomen van Manchester United.