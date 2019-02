"Alexis Sánchez is een hopeloos geval"

Paul Ince gelooft niet dat het nog goedkomt met Alexis Sánchez bij Manchester United. De Chileen kon ook tegen Paris Saint-Germain niet imponeren.

Sánchez maakte iets meer dan een jaar geleden de overstap van Arsenal naar Old Trafford. Dat gebeurde met de nodige bombarie, want de 30-jarige Chileen leek lange tijd naar Manchester City te gaan. United was de lokale rivaal dus te slim af, maar in het shirt van The Mancunians is Sánchez geen schim van de sterspeler die hij in Noord-Londen was.



Oud-speler Paul Ince heeft zijn geduld inmiddels verloren. "De manier waarop hij momenteel speelt, is een schande. Niets meer en niets minder", zei de Engelsman tegen Paddy Power. "Zijn spel is lachwekkend als je ziet welk salaris hij verdient." De aanvaller mag in Manchester wekelijks een slordige 400.000 euro bijschrijven.



"Dat salaris zou ik hem niet misgunnen als hij zijn uiterste best zou doen en goed zou spelen. Maar als je iemand zó veel betaalt, verwacht je wel wat meer", aldus Ince. "De fans, de manager en de rest van het team verdienen beter dan dit. Hij is hopeloos, iedere wedstrijd opnieuw."



Volgens de oud-international moet er een beslissing worden genomen over Sánchez' toekomst. "Want zo kan het niet langer. Het is echter moeilijk, want als je telkens manager blijft ontslaan, kom je niet zomaar van spelers af die de vorige manager heeft binnengehaald voor een enorm salaris."



Alexis Sánchez scoorde vorig seizoen drie keer in achttien officiële wedstrijden van Manchester United. Deze jaargang staat de teller pas op twee schamele doelpunten in negentien duels. In zijn periode bij Arsenal was de Zuid-Amerikaan nog tachtig keer trefzeker in 188 wedstrijden.