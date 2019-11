Alexandre Lacazette: "We hebben de internationale break nodig"

Het ontbreekt Arsenal aan vertrouwen, zo stelt Alexandre Lacazette. De interlandperiode komt om die reden niet ongelegen.

ging zaterdag in de Premier League met 2-0 onderuit tegen en heeft nu vijf wedstrijden op rij in alle competities niet gewonnen. De ploeg staat zesde in de Premier League, met vier punten achterstand op de top vier.

"We missen vertrouwen en we hebben de internationale break nodig", vertelt Lacazette in Engelse media . "Ik hoop dat we goed terugkomen. We moeten meer werken dat we nu doen om vertrouwen te vinden."

"We zijn erg teleurgesteld, we hadden kansen in de eerste helft tegen Leicester. We konden niet scoren en je moet je kansen benutten in dit soort wedstrijden."

"We moeten weer aan het werk gaan en elke dag blijven werken. Maar ik denk dat we niet zo slecht hebben gespeeld, we hebben gewoon onze kansen gemist in de eerste helft."

Lacazette heeft dit seizoen tot dusver slechts twee keer gescoord voor the Gunners en hij is niet opgeroepen voor de Franse nationale ploeg voor de wedstrijden tegen Moldavië en Albanië.

De spits kijkt met vertrouwen naar de rest van het seizoen. "We willen natuurlijk in de top vier staan. We staan nu negen punten achter en Leicester en het wordt moeilijk, maar alles is mogelijk in het voetbal."

"We hebben nog tot het einde van het seizoen. We gaan werken om terug te komen."