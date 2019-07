Alexander Isak geldt als voorbeeld: "Ik wil naar de eindronde van het EK"

Willem II maakte eerder deze week de komst van Sebastian Holmén wereldkundig.

De 27-jarige centrumverdediger was transfervrij na zijn vertrek bij het Russische Dinamo Moskou. In gesprek met het Brabants Dagblad geeft de viervoudig Zweeds international te kennen dat Alexander Isak zijn beslissing heeft beïnvloed.

Isak werd afgelopen seizoen door gehuurd van en verdiende uiteindelijk een transfer naar . "Alexander Isak heeft mijn beslissing wel een beetje beïnvloed. Dat is een enorm talent in Zweden, waar veel over geschreven wordt. Door die verhalen over hem kreeg ik een beeld van Willem II. Ik heb geen persoonlijk contact met hem gezocht. Maar dat hij via deze club zijn weg terug vond naar de nationale selectie woog zeker mee bij mijn keuze", zegt Holmén, die in 2015 zijn debuut in de nationale ploeg maakte.

Holmén heeft tot dusver vier interlands achter zijn naam staan, allemaal vriendschappelijke duels. "Het is mijn droom om een vaste plek af te dwingen in de nationale selectie. Ik heb nog maar een viertal caps. Dan ging dan om de oefenduels in Dubai, waar spelers voor het Zweedse nationale team getest worden", stelt de verdediger. In Tilburg zette hij zijn handtekening onder een tweejarig contract. "Ik wil naar de eindronde van het EK. Daarom was het heel belangrijk welke club ik deze zomer zou kiezen."

"Willem II voelde meteen als een warme club. Mijn zaakwaarnemer had goed contact met de technisch directeur en de hoofdscout van Willem II. Maar het gaat natuurlijk om het voetbal. De manier van spelen van Willem II past bij mij. Daarom was dit de beste optie", vertelt Holmén.

Hij merkt op dat Willem II in een 'positieve flow' zit. "Die lijn moeten we doortrekken. Als dat lukt ben ik dik tevreden. Want dan zouden we play-offs om Europees voetbal gaan spelen."