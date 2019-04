Alderweireld wil geen 'populaire uitspraken doen': "Zeg op voorhand geen 'nee'"

Ajax neemt het komende dinsdag in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League op tegen Tottenham Hotspur.

Voor Toby Alderweireld is dit een bijzonder affiche, daar hij jarenlang voor de Amsterdammers speelde. In gesprek met De Telegraaf geeft de Belgische verdediger echter te kennen dat hij er geen moeite mee heeft om zijn warme gevoelens voor uit te schakelen.

"In Amsterdam ben ik groot geworden, dus dat zorgt voor speciale gevoelens. Maar om die in de wedstrijden tegen Ajax uit te schakelen, is niet moeilijk. Dan wil ik naar de finale. Ik ben gefocust op mijn werk, op de job die ik moet doen", zegt Alderweireld, die de -campagne van Ajax vergelijkt met die van . "We hebben , de toenmalige nummer één van Duitsland, en de koploper van Engeland uitgeschakeld. We verdienen het om hier te staan. En Ajax ook, want zij spelen heel goed voetbal."



Alderweireld benadrukt dat the Spurs op hun hoede zijn voor Ajax, omdat de Amsterdammers een 'heel hoog niveau' haalden tegen , en . "Het gevaar kan bij Ajax van alle kanten komen: Tadic, Ziyech, Van de Beek, die in de ruimte loopt, en De Jong die de opbouw heel goed verzorgt. We mogen Ajax echt niet laten voetballen", stelt de verdediger. Hij benadrukt dat Tottenham 'zijn eigen spel' zal moeten spelen en kijkt uit naar de ontvangt in de Johan Cruijff ArenA, als volgende week de return op het programma staat.



"Natuurlijk spelen Christian, Jan, Davinson Sánchez en ik nu voor Tottenham Hotspur, maar we zijn allemaal via de voordeur bij Ajax vertrokken", aldus Alderweireld, die met Ajax drie landstitels en één won en vanwege de transfersom spreekt van een 'win-win-situatie'. In de afgelopen tijd werd hij al eens gelinkt aan een terugkeer naar Amsterdam, maar daar wil hij het nog niet over hebben. "Ik kan wel heel populaire uitspraken doen, maar weet niet wat er op mijn pad komt. Ik zeg voor de toekomst op voorhand geen 'nee'. Maar ik focus me nu vol op Tottenham en heb hierna ook nog een contract voor één seizoen."