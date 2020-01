Albert Celades wil per se met nieuws over Jasper Cillessen wachten

Het is nog onduidelijk wie woensdagavond het doel van Valencia in de halve finale van de Spaanse Super Cup verdedigt.

Daags voor de ontmoeting met liet Albert Celades zich niet in zijn kaarten kijken, ondanks verwoede pogingen van de op de persconferentie aanwezige journalisten.

Cillessen keerde onlangs terug van een bovenbeenblessure, maar moest in de eerste wedstrijd van het nieuwe jaar plaatsnemen op de reservebank. Celades koos afgelopen weekeinde tegen (1-0 winst) namelijk voor Jaume Domènech als doelman.

"Ik heb al besloten wie gaat keepen, maar ik kan het niet zeggen. Ik heb het nog niet tegen hen gezegd. Nee, ik ga nu absoluut niets zeggen", legde de trainer van de Oost-Spaanse club dinsdag uit.

nam Cillessen in de zomer over van , waarna de Oranje-international direct de eerste doelman van los Che werd. Cillessen stond afgelopen half jaar veertien keer onder de lat bij Valencia in LaLiga, maar raakte begin december geblesseerd. In de tijd dat de ex-Ajacied afwezig was maakte Domènech een solide indruk, onder meer in de -wedstrijd tegen (0-1 winst).

Valencia en Real Madrid werken woensdagavond in Saudi-Arabië de eerste wedstrijd van het nieuwe format om de Spaanse Super Cup af. Een dag later staan Barcelona en tegenover elkaar. De eindstrijd wordt zondag gespeeld.