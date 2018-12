Alban Lafont - De Fiorentina NxGn-ster en de toekomst van het Franse keepen

Het is een flinke opkomst geweest voor de jongeling die minder dan tien jaar geleden de intentie te had om te scoren in plaats van tegen te houden.

Alban Lafont had meer dan honderd wedstrijden op zijn naam staan toen hij in juli Toulouse verliet voor Fiorentina. Hij had in januari zijn negentiende verjaardag gespeeld en hij is een doelman.

La Viola zal geloven dat ze een toekomstige geweldenaar had aangetrokken in de Franse jeugdinternational voor minder dan tien miljoen euro, uitgegeven voor de vroegrijpe tiener die in Burkina Faso is geboren.

De jongste doelman die ooit in de Ligue 1 speelde toen hij zijn debuut maakte op de leeftijd van slechts 16 jaar en 310 dagen, hield afgelopen seizoen een indrukwekkend aantal van tien keer de nul , terwjil Toulouse met succes vocht tegen degradatie in Frankrijk.

"Vijf jaar geleden speelde hij nog steeds als een spits en maakte doelpunten", vertelde zijn vader aan Midi Libre kort nadat Alban zijn eerste stappen in het spel maakte in 2015.

Inderdaad, het was zijn vroege liefde voor het scoren van doelpunten die hem een bewonderaar van Premier League-club Arsenal zag worden.

"Sinds ik klein was, vond ik Arsenal erg goed", gaf hij toe. "Sinds de dagen van Robin van Persie, in feite. Ik hield echt van zijn stijl en dacht dat hij het niveau van het hele team opvoerde."

"Ik was op dat moment geen doelman, maar zelfs als je doelman bent, kun je van aanvallers houden. En via hem was het dat Arsenal indruk op me maakte."

Schijnbaar was de indruk niet groot genoeg om hem te overtuigen om naar Noord-Londen te verhuizen. The Gunners waren erop gebrand om Lafont de afgelopen zomer naar Engeland te halen, maar de jongeling zag een betere kans in Florence.

"Waarom heb ik Arsenal afgewezen? Ik ben heel blij dat ik bij Fiorentina ben en ik ben ervan overtuigd dat ik hier sneller zal doorgroeien", zei hij.

Lafont werd meteen nummer 1 van coach Stefano Pioli, die dit seizoen zowel een van de jongste als een van de meest opwindende teams in Europa heeft samengesteld.

De jonge doelman heeft een indrukwekkend aantal van 39 reddingen gemaakt in zijn 14 Serie A-wedstrijden dit seizoen, met een reddingspercentage van 72 procent, en hij heeft drie keer de nul gehouden. Dit zijn allemaal zeer respectabele cijfers voor een negentienjarige bij een ploeg die halverwege de ranglijst staat.

"Ik hou van zijn kalmte", zegt Mickaël Landreau, voormalig doelman van Nantes, Paris Saint-Germain en Frankrijk, wiens record van jonge speler in de Ligue 1 door Lafont werd verbroken. "Hij neemt kwaliteitsbeslissingen en zijn positionering is verrassend goed. Een geweldige carrière ligt voor hem."