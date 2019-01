Alba reageert op gerucht over Manchester United

Jordi Alba is niet van plan om Barcelona te verlaten, ondanks dat hij van de Catalanen nog geen nieuw contract heeft gekregen.

De huidige verbintenis van de Spanjaard verloopt in de zomer van 2020. "In het voetbal weet je het maar nooit, maar ik herhaal nogmaals dat het mijn intentie is om hier te blijven. Sinds ik in Barcelona speel, is dat mijn droom geweest. Ik heb mezelf nooit ergens anders zien voetballen", vertelt Alba aan Sport, Barça nam de 29-jarige linksback in 2012 over van Valencia.



"Ik ben mezelf de laatste jaren blijven ontwikkelen en de affectie van de fans valt me nu nog meer op. Het is mijn droom om hier mijn loopbaan af te sluiten." Jordi Alba won in zes seizoenen in Camp Nou onder meer vier landstitels, de Champions League en de wereldbeker voor clubteams. Hij heeft inmiddels 274 officiële wedstrijden voor zijn club gespeeld.



Nu zijn contract over anderhalf jaar afloopt, kwamen er geruchten op gang over een transfer naar bijvoorbeeld Manchester United. Alba verwacht echter tot een akkoord te komen met Barcelona. "Het heeft me veel gekost om hier te komen en het zou ook veel kosten als ik zou vertrekken. Ik heb hier mijn familie, hun steun, de fans en mijn teamgenoten. Ik denk niet dat ik ergens anders gelukkiger zou zijn."



Jordi Alba speelde in zijn jeugd enkele jaren in de opleiding van Barcelona, waarna hij voor enkele jaren naar Valencia. De Catalaanse grootmacht contracteerde de 67-voudig international voor veertien miljoen euro.