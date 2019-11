Alarmbellen rinkelen bij PSV: "Hij was meedogenloos, het was zeldzaam"

PSV speelde zaterdagavond met 2-2 gelijk tegen Sparta Rotterdam, tot teleurstelling van Denzel Dumfries.

De rechtsback van de Eindhovenaren baalde van het zoveelste puntverlies van dit seizoen en liet dat na afloop blijken. Het Eindhovens Dagblad zag dat Dumfries er even helemaal klaar mee was.

"Ik miste de uitstraling en een over-mijn-lijk-mentaliteit. Als je vorige week zo verloren hebt tegen (0-4, red.), verwacht je dat niet", zo wordt de back geciteerd. "Ik ben wel klaar met de onzin die we elkaar elke week verkopen, als we zeggen dat we dicht bij elkaar willen blijven en voor elkaar willen vechten."

"We laten het allemaal maar over ons heen komen. Ik mis het besef dat we per se niet gaan verliezen", brieste de rechtsback. Volgens het dagblad sloeg Dumfries 'luid en duidelijk' alarm.

'Waar is PSV in vredesnaam mee bezig de laatste weken, zo vroeg Denzel Dumfries zich openlijk af. Voor de 23-jarige international is de maat vol na de vierde domper op rij voor de Eindhovenaren, waar het woord crisis inmiddels met een hoofdletter mag worden geschreven', zo schrijft de krant.

'Op een ongebruikelijke manier duidde Dumfries wat er aan de hand is bij PSV, waar het vrij zeldzaam is dat keiharde kritiek vanuit de binnenwereld wordt geuit.'

'Voor vijf camera's was hij meedogenloos voor zijn team en hij wekte de indruk dat hij nog wel vijftig interviews had kunnen geven. De rechtsback had absoluut geen behoefte aan balsem voor de ziel', aldus het Eindhovens Dagblad.