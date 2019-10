Al meer dan een jaar gemist: Hoe blessures de carrière van Neymar beperken

De Braziliaan weet ondertussen veel te goed hoe de behandelkamers eruit zien in Parijs, waar het hem maar niet lukt om lang fit te blijven.

Er zijn veel woorden om Neymar te beschrijven en helaas is 'blessuregevoelig' een van de treffende termen.

De vedette van Paris Saint-Germain moet weer een maand toekijken met een hamstringblessure, die hij afgelopen week opliep bij de nationale ploeg van Brazilië.

Fans van de vleugelaanvaller hebben hem al veel te vaak naar de kant zien strompelen en ook nu was het weer raak voor de 27-jarige. Hij wil zich wanhopig graag bewijzen, maar zijn lichaam werkt niet mee.

Sinds hem in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overnam van , heeft hij al 53 wedstrijden gemist in clubverband. Dat is een groot contrast met de 29 gemiste duels in vier jaar Camp Nou.

Alles bij elkaar opgeteld heeft hij sinds hij als 21-jarige belofte van in Europa arriveerde in totaal 469 dagen geblesseerd toegekeken. Dat is meer dan een jaar en drie maanden.

Bovendien is hij nu nog lang niet hersteld van zijn hamstringkwetsuur, dus wellicht tikt hij de grens van 500 nog dit kalenderjaar aan.

In 2018 slaagden de Parijzenaars er zonder Neymar niet in om te verslaan in de achtste finales van de . De Brazilaan had al zes keer gescoord in de groepsfase, maar kon door een gebroken middenvoetsbeentje niet opstaan toen het er echt om ging voor zijn ploeg.

Een jaar later was het bijna hetzelfde verhaal toen Neymar vijf goals maakte in de groepsfase en vervolgens beide wedstrijden tegen moest missen door een soortgelijke blessure. Wederom kon PSG de CL-droom niet waarmaken door absentie van de grote ster.

De club legde een recordbedrag op tafel om hem te halen, dus van Neymar wordt niets minder verwacht dan een heldenrol in het miljardenbal, waar hij door blessures nog altijd niet heeft kunnen leveren op de belangrijke momenten.

"PSG wordt de winnaar van de Champions League", sprak Neymar zijn ploeg begin 2019 moed in. "Het gaat niet alleen om mij. Het is een geweldig team met een geniale coach. Bovendien zijn de fans als een twaalfde speler."

"Ik twijfel er niet aan dat we de beker omhoog gaan tillen en dat ik mijn bijdrage kan leveren op het veld."

Zoals bekend haalde hij het tweeluik met United niet en ook aanstaande dinsdag moet de ploeg het weer zonder hem stellen nu hij geblesseerd en geschorst is tegen .

De ploeg won beide groepsduels zonder Neymar, dus de ploeg van Thomas Tuchel laat zien dat men kan schitteren zonder de Braziliaanse aanvaller, die hoopt nu eens in de belangrijke fase van het seizoen fit te zijn.

In een recent gesprek met Ronaldo Nazario liet Neymar op YouTubekanaal Otro weten dat hij inmiddels heeft geleerd hoe hij zichzelf soms moet beschermen door naar de grond te gaan.

"Toen beschermde ik me niet en nu doet mijn been pijn", aldus de Braziliaan. "Als sportman is het zwaar om geblesseerd te zijn. Het is vreselijk om zoveel tijd naast het veld toe te moeten kijken."

"Ik kan er echt niet meer tegen, maar het is helaas een deel van ons bestaan als voetballer, een onderdeel van onze carrière."

Mits fit is Neymar zonder enige twijfel van een geweldig niveau bij PSG, zoals hij begin dit seizoen ook liet zien. Hij liet een zomer vol transferdrama achter zich en maakte meteen drie keer de winnende in vier wedstrijden.

Alles bij elkaar staat Neymar op 55 goals en 29 assists in slechts 63 wedstrijden voor PSG. Die nummers spreken voor zich, maar momenteel hebben de blessures de overhand en dat moet hij snel de baas worden als hij echt zijn naam wil vestigen als een van de beste spelers ter wereld.