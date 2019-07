Al meer dan € 1 miljard uitgegeven – LaLiga blaast Premier League omver tijdens transferperiode

Spanje heeft deze zomer voor de eerste keer de grens van een miljard gepasseerd in een enkele transferperiode en ze willen hun dominantie herwinnen.

De Premier League was vorig seizoen oppermachtig in Europa.

Drie ploegen uit de competitie bereikten de halve finales van de en beide Europese finales waren volledig Engelse aangelegenheden. was te sterk voor in de Champions League-finale en hield af van de -titel.

Het resultaat maakte een einde aan dominantie van vijf jaar van de Spaanse ploegen. Chelsea werd daarnaast pas het tweede team dat niet uit LaLiga kwam die in zes jaar tijd de Europa League wist te winnen.

Het antwoord? Enorme uitgaven in Spanje, waar de grens van één miljard euro voor het eerst in de geschiedenis van de competitie werd gehaald. En dat alles in slechts 42 dagen tijd.

Het is bijna alsof de twee competities van rol zijn gewisseld. De Premier League wordt meestal achtervolgt door LaLiga en geeft enorme bedragen uit in een poging om Europa te veroveren.

De Engelse clubs gaven de afgelopen tien jaar het meeste geld uit van de vijf grootste competities van Europa. In de zomer van 2018 was Engeland verantwoordelijk voor 31 procent van de totale uitgaven, waar het aandeel van Spanje lag op 20 procent. Het jaar ervoor bedroeg dat tot 37 procent om 13 procent in en 2015 was dit 41 procent om 15 procent.

Dit jaar heeft de Premier League de Spanjaarden eindelijk ingehaald met betrekking tot de prestaties op het veld en dus is het nu de beurt aan LaLiga om zich te laten gelden op de markt.

heeft de leiding genomen door voor het eerst sinds de beroemde transferperiode van 2009, toen ze zowel Cristiano Ronaldo als Kaká vastlegden, weer enorm uit te geven. Ze hebben al in totaal 303 miljoen euro uitgegeven aan Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão, Ferland Mendy en Rodrygo.

Florentino Pérez is de afgelopen jaren zuinig geweest met zijn geld, maar de voorzitter van Real Madrid heeft zich deze zomer weer laten gelden zoals hij dat in het verleden ook deed. Hij was geschokt door het seizoen 2018/19 van Madrid en heeft voorgenomen Zinédine Zidane alles te geven wat hij nodig heeft om de ploeg te herstellen.

Maar de grote uitgaven zijn niet alleen te danken aan hun eerste uitschakeling in de achtste finales van de Champions League sinds 2010, of hun eerste tweede opeenvolgende eindklassering buiten de top twee van LaLiga sinds 1974.

De twee teams die boven hen eindigden, en kampioen , hebben het geld ook flink laten rollen.

Barcelona gaf 120 miljoen euro uit aan Atlético-ster Antoine Griezmann - een vergoeding die sterkt wordt betwist door de verkopende partij - en hun duurste aankoop moet bijdragen aan het derde landskampioenschap op rij.

Frenkie de Jong is hun andere grote aankoop. Hij werd voor 75 miljoen euro overgenomen van , waar de komst van Neto hun voorlopig laatste aanwinst was. De doelman werd gehaald na het vertrek van Jasper Cillessen aan .

Na het winnen van LaLiga met een overtuigende voorsprong van elf punten afgelopen seizoen, lijken grote uitgaven niet noodzakelijk voor Barça. Maar naast hun wens om hun eerste Champions League sinds 2015 te winnen, zijn ze genoodzaakt gelijke tred te houden met hun grote rivalen.

Inderdaad, alleen Real Madrid heeft meer uitgegeven dan Atlético. Zij zorgden voor een van de meest aansprekende transfers door het Portugese wonderkind João Félix voor 126 miljoen euro over te nemen van .

Maar de uitgaven van Atléti zijn gerechtvaardigd. Er werd meer dan 300 miljoen euro verdiend met de verkoop van Griezmann, Lucas Hernández en Rodri, waar Filipe Luís, Diego Godín en Juanfran transfervrij zijn vertrokken uit het Wanda Metropolitano.

Marcos Llorente, Mario Hermoso, Kieran Trippier en Héctor Herrera zijn slechts enkele namen die Diego Simeone heeft gehald om zijn ploeg een nieuw gezicht te geven.

Op de Britse eilanden is het echter veel rustiger geweest. Terwijl transfers in Engeland meestal de belangrijkste gespreksonderwerpen van de zomer zijn, hebben veel grote teams zich dit jaar nog amper laten gelden.

De enige opmerkelijke aankoop kwam van kampioen , dat Rodri overnam van Atlético Madrid. De Champions League-houder Liverpool gaf toe dat ze een rustige zomer zouden hebben.

"Het zal niet de grootste transferperiode voor LFC zijn; we hebben de afgelopen twee jaar veel in het team geïnvesteerd, zou ik zeggen", zei manager Jürgen Klopp.

"We kunnen niet elk jaar op dezelfde manier uitgeven."

"Er zijn misschien maar twee clubs ter wereld. Het lijkt er op dit moment op dat Barcelona en Real Madrid hetzelfde kunnen doen. Manchester City en kunnen het elk jaar doen."

Liverpool en Man City hoeven echter niet veel uit te geven om zich te verzekeren van hun plek in de top van de Premier League-ranglijst in mei.

Klopp heeft gelijk dat Liverpool de afgelopen seizoenen veel heeft geïnvesterd en dat zou hen moeten helpen om de ploeg van Josep Guardiola bij te houden.

En hoe zit het met de achtervolgers? Door het transferverbod doet Chelsea niet mee, terwijl Arsenal en Tottenham geen geheim hebben gemaakt van hun lagere budgetten. The Gunners begonnen de transferperiode met een budget van slechts vijftig miljoen euro.

daarentegen moet enorm investeren op de markt om hen een betere plek op de ranglijst te bezorgen. Ze hebben echter tot nu toe slechts twee jonge spelers binnengehaald in de personen van Aaron Wan-Bissaka en Daniel James. In Engeland heeft alleen het gepromoveerde Aston Villa voor opwinding gezorgd met een zomerse transferactiviteiten.

Ondertussen doen teams als Valencia, en in Spanje wat ze kunnen doen om de vierde en laatste Champions League-plek te bemachtigen.

Zowel Betis als Valencia hebben tot nu toe de grens van vijftig miljoen euro gepasseerd. Sevilla heeft de grens van honderd miljoen euro al lang overschreden, waar alleen de grote drie in Spanje deze zomer meer uitgaven.

De transfer van voormalig Liverpool-doelwit Nabil Fekir is de meest in het oog springende geweest, vooral omdat het slechts om een bedrag van twintig miljoen euro ging. Het is een deal waar veel van die Premier League-clubs jaloers op zullen zijn.

Maar het is ook een deal die laat zien dat LaLiga-clubs deze zomer niet alleen veel uitgeven, maar ook slim uitgeven. Het is die strategie die ze nodig hebben om hun Europese dominantie weer terug te krijgen.