Al-Khelaïfi stelt fans gerust: "Hij zal PSG komende zomer niet verlaten"

Neymar verruilde Barcelona in 2017 voor een avontuur bij Paris Saint-Germain.

Sinds zijn transfer naar Parijs wordt de Braziliaanse aanvaller regelmatig gelinkt aan een terugkeer naar LaLiga. Real Madrid zou de buitenspeler graag naar het Santiago Bernabéu halen, maar dat gaat volgens PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi zeker niet gebeuren. "Real Madrid weet heel goed dat Neymar niet te koop is en dat hij PSG deze zomer niet zal verlaten", vertelt de Qatarees in gesprek met Marca .

Ook Barcelona en Manchester United lijken de situatie van Neymar goed in de gaten te houden. Zo zou de 96-voudig Braziliaans international niet helemaal gelukkig zijn in het Parc des Princes. Al-Khelaifi weet daar echter niets van en wil Neymar graag binnenboord houden. "We hebben een fantastische relatie met Neymar en zijn vader. Het is de bedoeling dat we lang met elkaar doorgaan. Noch Real Madrid, noch een andere club ter wereld, hoeft ons te bellen voor Neymar", verzekert de voorzitter.



Sinds januari staat Neymar aan de kant met vervelende voetblessure. De supporters van Paris Saint-Germain moeten nog even geduld hebben, voordat zij de Zuid-Amerikaan weer op het veld kunnen bewonderen. Hij zal nog minimaal een maand niet kunnen spelen. "Het gaat goed", vervolgt Al-Khelaifi. "Hij toont karakter en offert veel op op zijn blessure te overwinnen." Neymar was dit seizoen namens de Franse topclub al goed voor 23 doelpunten in 20 wedstrijden.



Neymar is overigens niet de enige speler van PSG, die regelmatig in de geruchtenmolen zit. Ook de nog altijd maar twintigjarige Kylian Mbappé is vaak onderwerp van gesprek in de Franse pers. "In Parijs houdt iedereen van hem", weet Al-Khelaifi. "Hij is hier thuis en hij weet dat hij alles heeft om geschiedenis te kunnen schrijven met PSG. Onze relatie is ontzettend sterk omdat er wederzijds vertrouwen is", sluit de president van de lijstaanvoerder van de Ligue 1 af.