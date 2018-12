"Al die Marokkaanse spelers appten en allemaal gingen ze voor me bidden"

Bij Willem van Hanegem werd dit kalenderjaar prostaatkanker geconstateerd.

Later werd de 74-jarige voetballegende ook nog eens geteisterd door een dubbele longembolie. De oud-voetballer en -trainer staat er anders in dan anderen en zette al snel de knop om. "Misschien klinkt het raar, maar het is me honderd procent meegevallen. Voor de kanker heb ik 45 behandelingen gehad, maar het ergste was dat ik niet meer kon golfen."

"Daar had ik echt de kolere over in. Pas de afgelopen week heb ik voor het eerst weer negen holes gelopen, dus wat dat betreft sluit ik het jaar goed af", vertelt Van Hanegem zaterdag in een uitgebreid interview met De Telegraaf . Hij zag nooit op tegen de behandelingen en voerde mooie gesprekken in de wachtkamer. "Natuurlijk ook over voetbal. Dat was wel mooi, want er zaten twee oude vrouwtjes tussen, die het uiteindelijk vervelend vonden dat ze voor hun afspraak werden weggeroepen. Het werd eigenlijk steeds leuker en op het laatst moest ik zelfs uitkijken dat ik het niet zou gaan missen."



"Dat de mensen gingen denken dat ik 25 behandelingen nodig had, maar er voor de gezelligheid 20 extra had gepakt." Van Hanegem werd in de tussentijd verrast door de betrokkenheid van anderen. "Tassen vol met post werden er afgeleverd. Prachtige brieven van monniken uit een klooster bij Breda en van nonnen uit Utrecht", somt de voormalig Oranje-international op. "En dan al die Marokkaanse voetballers die appten en berichten inspraken. Allemaal gingen ze voor me bidden."



"Dat waren er uiteindelijk zoveel, dat ik bij mezelf dacht dat het dan zeker goed moest komen." Een paar maanden geleden kwam een dubbele longembolie om de hoek kijken. "Een soort van trombose, die met 35 spuiten en bloedverdunners is verholpen. Bleek het gevolg van de bestralingen te zijn die ik tijdens de behandeling tegen kanker kreeg. Die plegen een aanslag op je weerstand, waardoor het lichaam zwakker wordt en gevoeliger is voor dit soort zaken. Daarom ben ik blij dat ik nu weer kan golfen, want met bewegen hou ik mijn lijf in conditie."