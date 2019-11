Al 11 duels geen clean sheet & Fabinho is geblesseerd - Moet Liverpool zich zorgen maken?

Liverpool heeft na het 1-1 gelijkspel tegen Napoli dit seizoen nu 22 duels afgewerkt in alle competities en slechts drie keer hield de ploeg de nul.

Jürgen Klopp was na afloop nu eens niet in voor een dolletje. "Gaat iemand me nog een interessante vraag stellen", mopperde hij bij de persconferentie.

De trainer van keek alsof hij zijn laatste oortje versnoept had, want de avond was duidelijk niet zo verlopen als hij had gehoopt.

Ja, zijn team toonde weer aan over veel veerkracht te beschikken door een achterstand ongedana te maken, terwijl men ook kwalificatie voor de knock-outfase van de in eigen hand houdt.

Als de ploeg op 10 december niet van Salzburg verliest, gaan ze door en bij winst op de Oostenrijkers is zelfs groepswinst een feit, dus waarom zo sip, Jürgen?

"Het moge duidelijk zijn dat we het vanavond al af wilden maken", aldus de trainer. "Maar dat is voetbal. Je krijgt niet altijd het resultaat wat je wilt."

Soms voelt een gelijkspel als een overwinning en soms is het net een nederlaag. De puntendeling tegen viel binnen de laatste categorie.

Niet alleen faalde Liverpool om de laatste wedstrijd tegen Salzburg een formaliteit te maken, maar men zag ook nog een sleutelspeler wegvallen met een blessure.

Fabinho verliet het stadion met zijn voet in de kreukels na een ongelukkige botsing met Napoli-aanvaller Hirving Lozano.

"Hij heeft pijn, dus dat is niet goed", aldus Klopp. "Ik hoop dat het niet ernstig is, maar we zullen snel meer weten. Misschien morgen [donderdag] al en anders de dag daarna."

De Braziliaan was sowieso geschorst voor het eerstvolgende competitieduel tegen Brighton, maar met negen wedstrijden voor de jaarwisseling had de blessure niet op een slechter moment kunnen komen.

Klopp ziet het absoluut niet zitten om tegen het Salzburg van topspits Erling Braut Haaland te spelen zonder zijn spil op het middenveld. Het idee van een lange blessure - bijvoorbeeld bij beschadigde enkelbanden - is een doemscenario.

De Duitse trainer heeft al genoeg personele problemen. Joël Matip ontbreekt voorlopig en de beide vleugelverdedigers lopen ook op hun laatste benen, terwijl het schema rust nauwelijks toestaat.

Wat dat betreft zou het goed uitkomen als Joe Gomez zijn vertrouwen en vorm terugvindt, waar ook Mohamed Salah momenteel niet in grootse doen is in de voorhoede van Liverpool.

Zijn collega's scoren echter genoeg waardoor dit geen groot probleem is momenteel. De mindere statistieken van de verdediging zorgen wel voor hoofdbrekens bij de coach.

Liverpool heeft dit seizoen 22 wedstrijden afgewerkt en hield slechts drie keer de nul. In het eigen stadion lukte dit zelfs nog niet één keer, want in alle 10 de wedstrijden viel er geld te verdienen met de optie 'beide teams scoren'.

Als je kijkt hoe stabiel de club vorig seizoen was en als je weet dat men nu tegengoals krijgt van Norwich, Newcastle en Genk, dan is dit een wel heel verrassende statistiek. Alisson Becker hield zijn doel vorig seizoen 27 keer schoon en nu pas één keer.

De laatste wedstrijd zonder tegengoal dateert van 28 september tegen Sheffield United - elf wedstrijden geleden. De andere twee kwamen op 31 augustus tot stand tegen en een paar weken later tegen MK Dons in de . Reservedoelman Adriàn verdedigde toen het doel.

Het is ook weer niet zo dat het achterin een gatenkaas is - alleen Leicester kreeg dit seizoen minder tegengoals in de Premier League - maar de ploeg moet nu steeds minimaal twee keer scoren om te winnen.

De voorhoede is beslist in staat om dit keer op keer te doen, maar het zou niet nodig moeten zijn - in ieder geval niet elke wedstrijd. "We kunnen niet zo door blijven gaan", zei Andy Robertson dan ook afgelopen weekend na de zege op .

Georginio Wijnaldum voegde daaraan toe dat het veel eist van de spelers als de ploeg steeds zo diep moet gaan om de zege over de streep te trekken, zowel fysiek als mentaal.

"We moeten steeds weer strijden met alles wat we in ons hebben", zei de Oranje-intenrnational na afloop. "Dat is heel, heel zwaar."

Het is misschien een luxeprobleem als je kijkt naar Liverpool's riante voorsprong op de ranglijst. Hoe kun je pleiten tegen een team dat 37 punten pakte van de mogelijke 39 dit seizoen en 101 in de laatste 38 competitiewedstrijden?

Als Liverpool onder druk komt te staan, vindt men steeds weer een manier om er onderuit te komen. "Dat hebben we altijd gehad", zegt Klopp. "Ik ben hier nu vier jaar. Zeg mij maar wanneer het ooit makkelijk is geweest."

Lees beneden verder

Hij heeft daarmee een punt, want Liverpool is het gewend om op het randje te spelen, of het nu gaat om kwalificatie voor de knock-outfase van de Champions League of in de jacht op de landstitel.

Tegen Salzburg moet de club in december andermaal op de dunne lijn tussen kwalificatie en roemloze uitschakeling balanceren.

Wat zou Klopp er voor over hebben om dan eindelijk weer eens de nul te houden?