Aké geïmponeerd door Ajax: "Ik hoop dat ze iets magisch kunnen neerzetten"

kende afgelopen zaterdag met de 1-0 nederlaag tegen een beroerde generale voor de return van de halve finale van de tegen . De winnende treffer werd in het duel met the Cherries gemaakt door Nathan Aké. De verdediger geeft in gesprek met de Daily Mirror te kennen dat hij onder de indruk is van de prestaties van de Amsterdammers.

"Iedereen kan zien hoe goed Ajax het doet, met een groot aantal jongens van Oranje. Het is goed om te zien. Iedereen in Nederland is blij voor Ajax, omdat men wil dat een Nederlands team het goed doet. Ik hoop dat ze iets magisch kunnen neerzetten", zegt Aké. De verdediger van Bournemouth, die naar verluidt in de belangstelling van staat, laat zich lovend uit over Matthijs de Ligt. "Hij is zo goed en pas negentien jaar oud. Als je dan al zo kan spelen, is dat echt fantastisch. Soms lijkt het alsof hij helemaal geen zenuwen heeft."



"Ze gaan allemaal op dezelfde manier een wedstrijd in: met vertrouwen. Geen angst. Het is geweldig om dat te zien. In Europa heeft iedereen nu respect voor Ajax, na wat ze hebben gepresteerd tegen en . Ik weet zeker dat Tottenham dat ook op waarde schat", vervolgt de verdediger. Ajax verdedigt komende woensdag in de return een minimale voorsprong, aangezien de heenwedstrijd in Londen met 0-1 gewonnen werd. Aké vertelt dat de internationals van Oranje een groepschat hebben.



"Daarin wensen we elkaar succes voor wedstrijden, dat soort dingen. We proberen het team close te houden. Iedereen kan zien dat ze absolute topspelers zijn. Bij Oranje zijn ze bescheiden, ze werken hard en zijn nog altijd heel jong. In Europa weten ze te domineren", concludeert Aké. "In de afgelopen jaren hebben enkele ervaren spelers een punt achter hun interlandcarrière gezet. Jongens als Memphis Depay, Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staan nu op, ze doen het geweldig. De mensen in Nederland hebben het gevoel dat het team groeit. De spelers ook en er staan nog veel mooie dingen te gebeuren."