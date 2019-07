Ajax zwaar gehavend richting duel met PSV: "Hij zal er zeker niet bij zijn"

Erik ten Hag moet puzzelen in aanloop naar het duel van Ajax met PSV om de Johan Cruijff Schaal, op zaterdag 27 juli.

David Neres is er volgens de trainer van sowieso niet bij in de Johan Cruijff ArenA. Achter de namen van Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana, allen actief geweest op de Afrika Cup, staat een vraagteken. Dit geldt ook voor Nicolás Tagliafico, die net als Neres deelnam aan de Copa América.



"Volgende week komen die jongens gefaseerd terug. Tegen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zullen ze er niet allemaal bij zijn. Ik denk, eerlijk gezegd, dat de meesten er niet bij zullen zijn. In principe gaan we met de huidige groep tegen PSV spelen", vertelt Ten Hag woensdag in gesprek met De Telegraaf.



"Het hangt ervan af hoe ze binnenkomen, hoe fit ze zijn, fysiek en mentaal", benadrukt de oefenmeester van de kampioen en bekerwinnaar uit Amsterdam. "David Neres zal er zeker niet bij zijn of hij moet zich vrijdag komen melden en zeggen 'ik ben er klaar voor'. Ik sluit niks uit, maar David heeft het minst vakantie gehad van allemaal."



Ajax, afgelopen seizoen halvefinalist in de , moet zich via voorrondes plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. De UEFA maakt de naam van de tegenstander in de derde voorronde maandag 22 juli wereldkundig. APOEL Nicosia, PAOK Saloniki, FK Qarabag, NK Maribor, Rode Ster Belgrado, Maccabi Tel Aviv en Sheriff Tiraspol zijn de mogelijke opponenten van Ajax. Ten Hag waakt voor onderschatting en geeft enkele recente misstappen als voorbeeld. "Alles in Europa is moeilijk en hoeveel jaren, en dat zijn we dan ineens vergeten, zijn er niet geweest, dat Ajax struikelde over clubs als Rapid Wien en Rosenborg."