Ajax zwaait overbodige Mateo Cassierra uit; koopoptie van 3,5 miljoen

Mateo Cassierra is de komende tijd speler van Racing Club.

De Argentijnse hoogvlieger meldt donderdag via de officiële kanalen dat de 21-jarige aanvaller overkomt van Ajax, waar de Colombiaan overbodig werd bevonden. Naar verluidt hebben de Argentijnen een huur van anderhalf jaar afgesproken met een koopoptie van 3,5 miljoen euro.

Cassierra stond deze week al op het trainingsveld van Racing Club. De Amsterdamse club nam de aanvaller in de zomer van 2016 voor ongeveer 5,5 miljoen euro over van het Colombiaanse Deportivo Cali, maar hij wist de verwachtingen niet waar te maken in de Johan Cruijff ArenA. In 34 wedstrijden voor Ajax wist Cassierra 5 keer het net te vinden.



Aan het begin van dit seizoen werd Cassierra op huurbasis gestald bij FC Groningen, maar ook die samenwerking liep niet uit op een succes. Groningen besloot hem terug naar Amsterdam te sturen, aangezien de speler ook bij de Trots van het Noorden geen potten kon breken. Het contract van Cassierra bij Ajax loopt door tot de zomer van 2021.



De Telegraaf wist eerder te melden dat Racing Club Cassierra voor anderhalf jaar zou huren van Ajax. Racing Club is momenteel de koploper in de Argentijnse competitie met 39 punten uit 16 wedstrijden. Cassierra kan zondag zijn debuut maken voor zijn nieuwe club, aangezien dan de thuiswedstrijd tegen nummer vier Hurcacán op het programma staat.