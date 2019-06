"Ajax zoekt een Nederlander en de beste hadden ze zelf al"

Ajax neemt deze zomer naar alle waarschijnlijkheid afscheid van Matthijs de Ligt, die volgens de berichtgeving van Goal op weg is naar Juventus.

De Amsterdammers moeten daardoor op zoek naar een opvolger en hebben vooralsnog geen vervanger van de Oranje-international weten te vinden. Volgens Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, zou directeur voetbalzaken Marc Overmars een voorkeur hebben voor een Nederlandse verdediger.

"Ze zoeken een centrale verdediger die lijkt op Matthijs de Ligt", legt Driessen uit. haalde Lisandro Magallán in de winterstop al naar de Johan Cruijff ArenA, maar de Argentijn lijkt aankomend seizoen nog geen uitzicht te hebben op een basisplaats: "Dat is tot dusver geen succes. Ajax denkt dat hij gewoon de tijd nodig heeft om wél uit te kunnen groeien tot een succes bij Ajax."



"Ajax wil een goede verdediger binnenhalen. Dat is niet makkelijk, want ze zoeken een Nederlander. De beste hadden ze zelf, maar die zijn ze nu kwijt. De een na beste is Virgil van Dijk. Nou, die kun je niet ophalen. Bij Kik Pierie is het maar afwachten of hij het wel gaat brengen", gaat Driessen verder. Ajax versterkte zich naast Pierie deze zomer ook al met Lisandro Martínez, maar de Argentijn lijkt vooral in beeld te zijn voor de posities van linker centrale verdediger en linksback.



De Ligt leek eerder nog op weg naar , dat zich echter toch gewonnen dreigt te moeten geven in de losgebarsten transferoorlog. Rinus Israël hoopt echter dat het alsnog van een overstap naar de Catalanen komt: "Ik zou Barcelona de juiste keuze vinden. Dat vind ik een mooie club voor hem. Nee, niet. De Italiaanse competitie is niet zo aantrekkelijk als de Spaanse. Voor zijn ontwikkeling zou het ook beter zijn om naar Barça te gaan. Bij Juventus is het makkelijker verdedigen dan bij Barcelona. Bij Barça wordt meer van een verdediger gevraagd en daardoor kan hij zich nog beter ontwikkelen", vertelt de oud-verdediger bij NH .