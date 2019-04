'Ajax ziet uitblinker bij Willem II en betaalt mogelijk anderhalf miljoen'

Marios Vrousai staat in de belangstelling van Ajax, meldt onder meer het Griekse Sport24.

De twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler speelt sinds januari op huurbasis bij en weet een goede indruk achter te laten op de clubleiding van de Amsterdammers. Willem II heeft een koopoptie bedongen in de huurdeal met Olympiacos.



De Tilburgers kunnen Vrousai komende zomer voor circa 800.000 euro overnemen. Mocht de huidige nummer acht van de de optie niet lichten, dan keert de Griek terug naar zijn eigenlijke werkgever, waar hij tot medio 2020 vastligt. Naar verluidt moet bij een deal met Olympiacos ongeveer anderhalf miljoen euro overmaken.



Vrousai, die tot dusver vier doelpunten en zes assists heeft geproduceerd in elf wedstrijden voor Willem II, is niet de enige Griek die op de radar zou staan van de Amsterdamse club. Volgens Sport24 staat ook Giannis Bouzoukis van Panathinaikos op het lijstje. De 21-jarige middenvelder wordt ook gelinkt aan Sporting Clube de Portugal en .



Daarnaast zou directeur spelersbeleid Marc Overmars denken aan de komst van Efthymios Koulouris, de 23-jarige aanvaller van Atromitos. Ook heeft de spits in het vizier. Koulouris heeft dit seizoen zeventien keer gescoord in 24 duels, wat de interesse van meerdere clubs zou hebben gewekt. De aanvaller wordt dit seizoen gehuurd van PAOK Saloniki.