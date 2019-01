'Ajax ziet opvolger De Jong en wil deze maand toeslaan'

Ajax heeft vergevorderde interesse in Meritan Shabani van Bayern München, zo weet BILD vrijdagavond te melden.

De 19-jarige middenvelder moet deze winter nog overkomen van der Rekordmeister , zo klinkt het. De Duitse krant meldt dat het talent het trainingskamp in Qatar in de komende dagen al kan verlaten vanwege de transfer naar Amsterdam.



Shabani wordt door de Amsterdammers gezien als de opvolger van Frenkie de Jong, die in de belangstelling staat van vrijwel iedere Europese grootmacht. Naar verluidt is Paris Saint-Germain dicht bij de komst van de Oranje-international. Ajax verwacht dat de 21-jarige middenvelder volgend seizoen hoe dan ook is vertrokken, waardoor men op zoek is naar een vervanger.



Shabani ligt tot medio 2020 onder contract bij de Duitse topclub. Vanwege het feit dat de jongeling volgend jaar zomer transfervrij de deur kan uitlopen bij Bayern, zouden de Duitsers openstaan voor een vertrek deze transferperiode. De tweevoudig jeugdinternational van Duitsland heeft tot op heden drie keer voor de hoofdmacht van Bayern gespeeld.



Verschillende media berichtten donderdagavond dat de clubleiding van PSG in Amsterdam was om te praten met de top van Ajax aangaande een transfer van De Jong, die tot medio 2022 bij Ajax vastligt. De Jong zou ongeveer 75 miljoen euro moeten kosten, een bedrag waar PSG geen moeite mee zou hebben. Ook werd er gesproken over Matthijs de Ligt, die nog tot de zomer van 2021 vastligt in Amsterdam.