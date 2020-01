'Ajax zet zich op laatste moment schrap voor grote transfer Brian Brobbey'

Brian Brobbey kan nog voor de sluiting van de transfermarkt overstappen naar Real Madrid, zo claimt Sports World Ghana woensdag.

De Ghanees-Nederlandse spits van zou in beeld zijn om de beloftenploeg van te versterken. Naar verluidt zijn de onderhandelingen tussen beide clubs al gaande en wil de Koninklijke het zeventienjarige talent op huurbasis overnemen tot het einde van het seizoen, met een optie tot koop.

In Nederland wordt nog niets gemeld over de interesse uit Madrid voor Brobbey, maar in Spanje wordt het nieuws wel overgenomen door Mundo Deportivo. De piepjonge Brobbey komt uit de jeugdopleiding van Ajax en wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal.

Hij speelde dit seizoen wel tien wedstrijden in de voor Jong Ajax en maakte daarin vijf doelpunten. Real Madrid is schijnbaar onder de indruk geraakt en ziet in Brobbey een versterking voor het tweede elftal, Real Madrid Castilla.

Raúl, de trainer van de B-ploeg, zou samen met clubvoorzitter Florentino Pérez in gesprek zijn met Ajax over een verhuur met koopoptie. Real Madrid B heeft dringend behoefte aan een nieuwe spits en Brobbey is daarvoor de aangewezen man, zo klinkt het.

De jongeling heeft een contract tot medio 2021 in Amsterdam en sprak zaterdag nog de ambitie uit om te debuteren voor de hoofdmacht van Ajax, nadat hij Naci Ünüvar hetzelfde zag doen in de tegen SV Spakenburg (7-0).

"Ik ben heel erg blij voor hem", zei Brobbey voor de camera van FOX Sports. "Als je Naci ziet debuteren denk je: daar wil ik ook staan."

Momenteel is Brobbey met Jong Ajax verwikkeld in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax staat op de tweede plaats en is slechts een punt verwijderd van koploper . "Dat komt goed. We hebben een goed elftal en we worden gewoon kampioen. Zo simpel is het", verzekerde Brobbey.