'Ajax zet deze winter in op hereniging met Jan Vertonghen'

Ajax en Napoli willen Jan Vertonghen wegplukken bij Tottenham Hotspur, zo meldt the Telegraph woensdag.

De 32-jarige verdediger ligt tot komende zomer vast, waardoor de Belgisch international deze winter voor een relatief goedkoop bedrag op te pikken is. Onderhandelingen over een nieuw contract tussen Vertonghen en Tottenham hebben vooralsnog niets opgeleverd.

Vertonghen kan besluiten zijn contract niet meer te verlengen en komende zomer transfervrij de deur uit te lopen bij Tottenham. Vanaf vandaag mag de Belg praten met eventuele toekomstige werkgevers over een dienstverband voor na de zomer. Naast zou ook azen op een samenwerking met Vertonghen, die eerder al actief was voor de Amsterdammers.

In de zomer van 2012 werd Vertonghen voor circa 12,5 miljoen euro verkocht aan the Spurs , waar de verdediger uitgroeide tot een gewaardeerde kracht.

Lees beneden verder

Ook onder José Mourinho is Vertonghen verzekerd van veel speelminuten. De Belg speelt bij de Londenaren veelal als centrale verdediger, maar is ook regelmatig als linksback te bewonderen geweest.

Mogelijk komt een hernieuwde samenwerking tussen Ajax en Vertonghen in een stroomversnelling door een ontstoken hartspier bij Daley Blind, zo suggereert de Engelse krant.

Het is onduidelijk hoe ernstig de kwaal is bij de Oranje-international en of hij dit seizoen nog veel gaat spelen. Zodoende zou Ajax om zich heen kijken, met Vertonghen mogelijk als winterse versterking tot gevolg.