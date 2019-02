Gudde: "Ajax zal zelf ook drie keer hebben nagedacht over dit verzoek"

KNVB-directeur Eric Gudde heeft zijn volledige toestemming gegeven om de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle te verplaatsen.

De beslissing om het Eredivisie-duel van zaterdag 2 maart naar woensdag 13 maart te verzetten stuitte veel andere partijen tegen de borst. In gesprek met het Algemeen Dagblad laat Gudde echter weten akkoord te zijn gegaan 'in het totale belang van het Nederlandse voetbal'. Toch laat onder meer PEC Zwolle het er niet bij zitten.

De Blauwvingers overwegen net als PSV om juridische stappen te ondernemen. Gudde legt op zijn beurt uit waarom deze beslissing is genomen en neemt zijn collega's in bescherming. "De afdeling competitiezaken doet het uitvoerende werk in deze. Dus daarom komt de naam van manager competitiezaken Jan Bluyssen nu in de publiciteit", vertelt Gudde. "Maar cruciale beslissingen leggen ze altijd bij mij voor en dat is hier ook gebeurd. Bij zo’n verzoek als dit weeg je alle belangen die spelen", aldus de directeur, die vooral de Europese belangen aankaart.



"Vervolgens kom je als bestuur betaald voetbal tot een besluit, waarbij we het belang van het proberen vasthouden van plek elf op de Europese ranking nu het zwaarst laten wegen." Ajax wilde de wedstrijd graag verplaatsen omdat het dinsdagavond 5 maart in Santiago Bernabéu aan moet treden tegen Real Madrid. De Amsterdammers zijn de enige Nederlandse deelnemer op Europees gebied en moeten een 1-2 nederlaag uit de heenwedstrijd zien weg te poetsen om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League.



Gudde legt uit dat Ajax in deze goed gehandeld heeft, maar snapt de frustratie in Zwolle. "Natuurlijk maakt het moment van aankloppen bij de KNVB in algemene zin wel uit. Je kunt niet zeggen: we komen hier drie dagen van tevoren mee. Maar zoals het nu is gegaan, is in de geest van wat er is besproken in de veranderagenda. Natuurlijk is het vooral voor PEC Zwolle vervelend. Maar Ajax zal zelf ook drie keer hebben nagedacht over dit verzoek. Die risicoafweging maken ze zelf. Daar gaan wij als KNVB dan weer niet over", sluit Gudde af.