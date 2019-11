"Ajax zag dat niet zitten en ik wilde zelf ook niet te snel naar andere club"

Ajax kon afgelopen woensdag tegen Lille OSC in de Champions League niet beschikken over de geschorste Joël Veltman.

Trrainer Erik ten Hag kwam daarna bij Perr Schuurs uit. De jonge verdediger greep die kans in het miljardenbal met beide handen aan en kon over het algemeen op lof rekenen voor zijn optreden in Frankrijk. Voor de stopper betekent zijn basisplek in het belangrijkste Europese clubtoernooi een nieuwe stap, nadat hij er afgelopen zomer bewust niet voor koos om op huurbasis te vertrekken.

" zag dat niet zitten. Ik wilde zelf ook niet te snel weer naar een andere club, maar er juist alles eraan doen om te slagen bij Ajax", vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad .

Wedstrijden als die tegen zullen hem verder helpen om dit voornemen uit te laten komen en Schuurs ervoer het duel met les Dogues dan ook als een soort examen: "Er waren wel wat spanningen die er normaal niet waren."

"Maar dat is logisch, het was een heel belangrijk moment in mijn carrière. Ik ben blij en opgelucht dat het goed is gegaan. Nu moet ik dit elke keer laten zien als ik vaker op dit niveau wil spelen."

Ajax speelt aankomend weekend tegen in de , maar Schuurs weet nog niet of hij dan weer in de basis zal staan. "Het is aan de trainer. Het zit dicht bij elkaar, dat hebben meerdere spelers wel laten zien tegen Lille. Maar ik weet ook dat Joël het gewoon goed doet."

"De trainer moet voor de beste kiezen, maar dit smaakt wel naar meer. Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken."

Ten Hag is, nadat hij afgelopen weekend tegen nog enige nervositeit zag bij Schuurs, in ieder geval te spreken over het optreden van de verdediger tegen Lille: "Hij speelde heel safe. Bij het in balbezit komen, aan de bal, in het positioneren, in de duels en in de samenwerking met de spelers om hem heen. Ik heb heel veel goede dingen van Perr gezien."