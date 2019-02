Ajax wordt gewaarschuwd: "Karim Benzema is de beste spits ter wereld"

Real Madrid hoopt woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax een beroep te kunnen doen op Karim Benzema.

De aanvaller liet de training van maandag uit voorzorg lopen vanwege nekklachten, maar lijkt de heenwedstrijd te kunnen halen. Real-voorzitter Florentino Pérez is blij met Benzema.



De roep om een nieuwe spits wordt dan ook steeds minder luid. De Fransman is de laatste weken goed in vorm, ziet ook Pérez. "We gaan geen geld uitgeven om het uitgeven", zegt de sportbestuurder tegenover France Football . "Waarom zouden we een nieuwe aanvaller halen, als we al de beste spits ter wereld hebben", doelt hij op de Fransman. De 31-jarige Benzema wist dit seizoen 18 doelpunten te maken in 37 wedstrijden. Dit kalenderjaar vond hij al zeven keer het net.

Pérez is zich ervan bewust dat verschillende media roepen om een nieuwe aanvaller om Benzema te vervangen. "Ik lees en hoor al jaren dat we een goede spits moeten halen, terwijl de realiteit duidelijk laat zien dat Karim de beste is". De namen van Tottenham Hotspur-spits Harry Kane en Internationale-aanvaller Mauro Icardi worden bijvoorbeeld genoemd als mogelijke opvolgers van de Fransman.



De voorzitter is verder van mening dat Real Madrid de beste selectie ter wereld heeft. Dat wil hij graag zo houden, mede door grote talenten naar de club te halen. "We proberen altijd hele jonge, talentvolle spelers aan onze club te binden. Kijk bijvoorbeeld naar Vinícius Júnior of Rodrygo. Dat zijn de sterren van de toekomst", zegt de voorzitter. "Niet voor niets was laatstgenoemde een kandidaat voor de Kopa Trophy", doelt Pérez op de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste voetballer onder 21 jaar oud.