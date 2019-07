Ajax wint met ruime cijfers van Anderlecht en debuterende Vlap

Ajax heeft zaterdagmiddag achter gesloten deuren met 5-2 gewonnen van Anderlecht.

De Amsterdammers gingen de rust van het oefenduel op De Toekomst in met een 2-1 voorsprong en liepen in de tweede helft verder uit. Aan Belgische kant mocht Michel Vlap, eerder deze week voor acht miljoen euro overgenomen van sc , zijn debuut maken van speler/trainer Vincent Kompany.

Erik ten Hag koos ervoor om de eerste helft met een jong elftal te beginnen en het team, dat met Joël Veltman en Lisandro Magallán wel een ervaren verdedigend blok had, moest in de openingsfase een aantal goede mogelijkheden voor toestaan. Een schot van Vlap werd echter gestuit door Varela, terwijl de doelman goed wegkwam toen Adrien Trebel de bal vanaf de rand van de zestien op de lat knalde. Na fraai voorbereidend werk van Vlap, die Trebel met zijn buitenkant alleen voor Varela zette, kreeg Anderlecht bovendien nog een goede kans, maar de middenvelder stuurde zijn poging over het doel van de Amsterdammers.



kreeg naarmate de eerste helft vorderde echter meer grip op het duel dat leidde ook tot twee snelle goals. Lassina Traoré kapte met 25 minuten op de klok Kompany uit, waarna hij teruglegde en Dani de Wit binnen kon tikken. Twee minuten later was het opnieuw raak voor de middenvelder toen een door Kompany geblokt schot voor zijn voeten viel en hij binnen mocht schieten. Door toedoen van Sidney Sam kwamen de Belgen voor de rust nog terug tot 2-1, maar na de onderbreking liep Ajax al snel verder uit.



Met onder meer Klaas-Jan Huntelaar en Victor Jensen als nieuwkomers binnen de lijnen was het Pierie die drie minuten na de hervatting van de wedstrijd zijn eerste goal namens Ajax tegen de touwen kopte. Anderlecht kreeg daarna nauwelijks tijd om te herstellen, want via eerst Jensen en daarna Huntelaar liep de thuisploeg in het kwartier na rust uit tot een 5-1 voorsprong. Kara Mbodji deed uit een corner nog wel wat terug, waardoor de eindstand uiteindelijk op 5-2 kwam te staan.