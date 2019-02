Ajax winkelt bij Nordsjaelland en deelt driejarig contract uit

Ajax heeft zich woensdag weten te versterken met Christian Rasmussen, zo maken de Amsterdammers bekend via de officiële kanalen.

De 16-jarige middenvelder heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat ingaat op 1 juli 2019 en doorloopt tot 30 juni 2022. De overstap is nog wel onder voorbehoud van een akkoord door de FIFA.



Rasmussen komt over uit de jeugdopleiding van FC Nordsjaelland, waar hij afgelopen jaren actief was. De jonge Deen, die ruim drie weken geleden zijn zestiende verjaardag vierde, kwam dit seizoen al in actie namens het Onder-19-elftal van de Deense middenmoter, terwijl hij ook minuten maakte bij het reserveteam van Nordsjaelland.De in Lyngby geboren middenvelder maakt daarnaast deel uit van de selectie van Denemarken Onder-16 en speelde tot nu toe vier interlands voor de jeugdploeg van de Scandinaviërs, waarin hij één doelpunt wist te maken. Rasmussen zal zich aankomende zomer in eerste instantie aansluiten bij Ajax Onder-17.