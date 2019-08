'Ajax wil transfer Van de Beek over tweeluik met PAOK heen tillen'

Ajax wil dat Donny van de Beek het tweeluik met PAOK Saloniki in de derde voorronde van de Champions League hoe dan ook meemaakt.

Dat meldt het Algemeen Dagblad maandag. De Oranje-international is naar verluidt 'topprioriteit' bij en volgens de krant is het niet de vraag óf hij naar de Spaanse grootmacht verkast maar wanneer.

De kans is groot dat de Amsterdammers in het nieuwe seizoen met een compleet nieuw middenveld spelen. Frenkie de Jong is verhuisd naar , terwijl Lasse Schöne op het punt staat om bij Genoa te tekenen.

Van de Beek kan inruilen voor Real Madrid en zondag meldden Spaanse media al dat het een kwestie van tijd is voordat de overstap afgerond wordt.

Dinsdagavond staat voor Ajax de belangrijke wedstrijd tegen PAOK op het programma. Op weg naar de groepsfase van de wil Ten Hag niet met een volledig nieuw middenveld aantreden.

De krant schrijft dat de Amsterdamse clubleiding het Spaanse transfergeweld op zich ziet afkomen, maar wil dat Van de Beek het tweeluik met de Griekse opponent hoe dan ook nog meemaakt.

Mocht het daadwerkelijk tot een overstap komen, dan raakt Ten Hag zijn volledige middenveld kwijt. Daley Blind is een van de spelers die deel uitmaakt van het nieuwe middenveld. In de Johan Cruijff Schaal tegen en in de tegen speelde hij als controlerende middenvelder.

Lees beneden verder

"De positie is voor mij bekend, toch is het nog wel even wennen omdat ik vorig seizoen vrijwel alleen maar als centrale verdediger heb gespeeld", reageert de Oranje-international, die nog moet zoeken naar automatismen.

"En ik merk dat je als middenvelder toch veel meer meters aflegt. Ik was kapot aan het einde. Toch vind ik het wel een fijne positie. En of dat binnenkort met een compleet nieuw middenveld om me heen zal zijn ten opzichte van vorig seizoen, dat zou zomaar kunnen", weet hij.

"Dan wordt het even lastig, want het middenveld is toch de basis van je elftal. Maar ook daar zullen we mee moeten dealen en dan gaan ongetwijfeld andere spelers opstaan."