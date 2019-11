Ajax wil 'tragische fout' niet herstellen en houdt voet bij stuk

Er is de nodige kritiek losgebarsten op het besluit van Ajax om deze winter een trainingskamp te beleggen in Qatar.

is begin januari in het land in het Midden-Oosten te vinden, ondanks het feit dat de bouw van stadions voor het WK van 2022 dodelijke slachtoffers heeft voortgebracht. Een woordvoerder van Ajax stelt dat sport en politiek gescheiden moeten worden gehouden.

Arbeiders uit diverse landen werken al jarenlang aan de bouw van stadions in Qatar voor het WK in 2022. Ook zouden de arbeiders onder zeer slechte omstandigheden hun werk moeten uitvoeren. Amnesty International is fel tegen de trip van Ajax en roept aandeelhouders op om vrijdagmiddag tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering in actie te komen.

"Nog los van het maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen van Ajax, moet je je serieus afvragen of je als club, in ruil voor een smak geld, onder deze omstandigheden vrijwillig een trainingskamp wil beleggen in dat land. Vooral omdat algemeen bekend is hoe slecht de omstandigheden voor arbeidsmigranten de afgelopen jaren zijn geweest en nog altijd zijn", aldus Amnesty International tegenover AT5.

weigerde eerder op humanitaire gronden te slapen in het Marsa Malaz Kempinski, een hotel in Qatar waar het team en de staf van Ajax wel gaan overnachten. "Dat geeft aan dat je wel degelijk een grens kunt trekken en een statement kan maken", zegt journalist en Ajax-lid Menno Pot, die spreekt van 'een tragische fout'. "Dat Ajax zo weinig principes heeft en geen ruggengraat, dat vind ik teleurstellend."

Een woordvoerder van Ajax laat aan de zender weten dat sport en politiek gescheiden moeten worden. "In januari zijn de omstandigheden daar het beste om optimaal voor te bereiden op de tweede seizoenshelft. Denk aan het weer, de velden, de accommodatie en de tegenstanders. En het is ons daar vorige keer goed bevallen. Dit jaar zijn wij uitgenodigd om aan een sterk toernooi deel te nemen, wat het naast de sportieve aspecten financieel ook interessant maakt", zo wordt er gedoeld op de 700.000 euro die Ajax ontvangt.