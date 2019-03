'Ajax wil Real Madrid twintig miljoen euro bieden voor Martin Ödegaard'

Ajax is bereid om ver te gaan voor de komst van Martin Ödegaard, zo verzekert Radio Marca.

Volgens de radiozender van de gelijknamige Spaanse sportkrant wil de club uit Amsterdam ongeveer twintig miljoen euro besteden aan de komst van de aanvallende middenvelder, die dit seizoen op huurbasis voor Vitesse actief is.

Het is niet de eerste keer dat Ajax belangstelling voor Ödegaard heeft. Toen de twintigjarige spelmaker als tiener voor Strømsgodset speelde, zaten vrijwel alle topclubs in Europa achter de Noors international aan. Ook Ajax had interesse in Ödegaard, die uiteindelijk afzag van een stage in Amsterdam en voor de aanbieding van Real Madrid koos.



Het is onduidelijk wat de toekomstplannen van Real Madrid met Ödegaard zijn. Ofschoon voorzitter Florentino Pérez naar verluidt veel vertrouwen heeft in een loopbaan als Merengue voor de Noor, lijkt er op papier weinig speeltijd in Madrid in het vooruitzicht te liggen. Ödegaard zelf staat volgens Radio Marca welwillend tegenover een langer verblijf in Nederland



Ödegaard, die eerder door Real Madrid bij sc Heerenveen werd gestald, is in het tenue van Vitesse bezig aan een sterk seizoen. De Noor was zaterdag tegen NAC Breda (drie schoten, zeven gecreëerde kansen) voor de tweede keer betrokken bij minstens tien schoten in een Eredivisie-duel en gaf tevens voor de tweede keer twee assists in een Eredivisie-wedstrijd.