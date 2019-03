'Ajax wil potentiële opvolger De Ligt onder neus van PSV wegkapen'

Ajax neemt aankomende zomer naar alle waarschijnlijkheid afscheid van aanvoerder Matthijs de Ligt.

De club haalde in de winter met Lisandro Magallán al een nieuwe verdediger binnen. Het blijft mogelijk echter niet bij de komst van de Argentijn, aangezien Récord weet te melden dat de Amsterdammers ook nog altijd interesse hebben in Club América-stopper Edson Álvarez.

De 21-jarige centrale verdediger werd in het verleden al eens in verband gebracht met een overstap naar Ajax en volgens de Mexicaanse krant staat de naam van Álvarez nog altijd hoog op het verlanglijstje van de beleidsbepalers in de Johan Cruijff ArenA. De huidige nummer twee van de Eredivisie zou de twintigvoudig international van Mexico afgelopen zomer al aan het werk hebben gezien op het WK en Ajax heeft sindsdien de ontwikkeling van Álvarez op de voet gevolgd.



Álvarez, die ook uit de voeten kan als verdedigende middenvelder, is naar verluidt echter ook in beeld bij concurrent PSV, dat begin dit jaar zelfs een bod van zes miljoen euro neergelegd zou hebben in Mexico. De Eindhovenaren hebben bovendien met Hirving Lozano en Érick Gutiérrez al twee internationals van El Tri onder contract staan en zij kunnen hun landgenoot er mogelijk van overtuigen om voor PSV te kiezen.



Álvarez ligt nog tot medio 2022 vast bij Club América en als de interesse van Ajax concreet wordt, moet er opnieuw onderhandeld worden met de Mexicaanse topclub. De Amsterdammers dachten in de winterse transferperiode Diego Lainez al over te nemen van de vereniging uit Mexico City, maar Real Betis toonde zich toen slagvaardiger en ging er op het laatste moment met het talent vandoor.