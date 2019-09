'Ajax wil op korte termijn contract 'openbreken, opwaarderen en verlengen''

Sergiño Dest kent een uitstekende start van het seizoen en de clubleiding van Ajax wil dat op korte termijn belonen.

Mike Verweij, journalist van De Telegraa f, meldt in de voetbalpodcast van de krant dat de Amsterdammers het tot 2021 lopende contract van de achttienjarige rechtsback willen 'openbreken, opwaarderen en verlengen'.

Dest speelde dit seizoen tot dusver zeven officiële wedstrijden van , waaronder drie in de voorrondes van de . Daarin heeft de jonge vleugelverdediger een uitstekende indruk gemaakt, waardoor de Amsterdammers hebben besloten om hem voor 'nog een aantal jaar' aan zich te binden. Ajax zou Dest reeds een voorstel hebben gedaan om zijn tot 2021 lopende contract te verlengen, zo weet ook Voetbal International te melden.

Ajax haalde Dest in 2012 weg bij , waar hij zijn eerste jaren als voetballer doorbracht. De vleugelverdediger doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdammers en maakte in oktober 2017 namens Jong Ajax zijn debuut in het betaald voetbal.

Vorig seizoen kwam Dest tot zeventien optredens voor het beloftenteam in de , waarna hij in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen (2-0 zege) zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax maakte.

Dest is deze week op pad met het nationale team van de Verenigde Staten, dat oefeninterlands afwerkt tegen Mexico (0-3 nederlaag) en Uruguay (in de nacht van dinsdag op woensdag). In de wedstrijd tegen el Trí had de rechtsback een basisplaats in het elftal van bondscoach Gregg Berhalter.

Overigens kan Dest ook nog kiezen voor een interlandcarrière bij Oranje, daar hij nog geen officiële interland voor de Verenigde Staten heeft gespeeld en de KNVB hem ook graag wil hebben.