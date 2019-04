Ajax wil ongemakkelijke situatie voorkomen en zet streep door lucratieve reis

Ajax heeft een streep gezet door een lucratieve trip naar Hongkong, zo schrijft De Telegraaf vrijdag.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de selectie van trainer Erik ten Hag vanaf 17 mei op het vliegtuig zou stappen, met uitzondering van de internationals.

Het succes in de heeft ervoor gezorgd dat de directie van reeds knopen heeft moeten doorhakken. De clubleiding vindt het ongepast om in aanloop naar een eventuele Champions League-finale op 1 juni in het Wanda Metropolitano een dergelijke trip te maken.



Afwachten of in de tweestrijd op 30 april en 8 mei inderdaad verslagen kan worden én vervolgens annuleren, vindt de directie naar verluidt eveneens ongepast. Dat is volgens het dagblad de reden dat men nu al de knoop heeft doorgehakt.



Het succes van Ajax in de Champions League heeft er al voor gezorgd dat de 33e speeldag van de naar 15 mei is verplaatst, en daarmee ook meteen de laatste speelronde is. Het worden sowieso al drukke weken voor de gedeeld koploper van de Eredivisie. Op 5 mei is immers de tegenstander in de finale van de TOTO .