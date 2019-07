'Ajax wil door Engelse interesse niet wachten op verkoop van De Ligt'

Hoewel Matthijs de Ligt nog niet verkocht is, staat met Edson Álvarez zijn opvolger al in de startblokken om naar Ajax te komen.

Volgens De Telegraaf wil de Amsterdamse clubleiding vanwege concurrentie vanuit Engeland niet langer wachten met het aantrekken van de Mexicaanse verdediger en wordt zijn komst losgekoppeld van het mogelijke vertrek van De Ligt.

is op de hoogte van Engelse interesse in Álvarez en vreest dat men achter het net zal vissen wanneer gewacht wordt op de verkoop van De Ligt. Laatstgenoemde is naar verluidt persoonlijk akkoord met over een vijfjarig contract. Een bod van vijftig miljoen euro zonder bonussen op de negentienjarige aanvoerder is afgewezen en de onderhandelingen liggen momenteel stil.



De tijd begint te dringen voor Ajax, want de interesse in Álvarez vanuit Engeland is groot. , en hebben de Mexicaans international hoog op het lijstje staan. Wolverhampton is zelfs afgereisd naar de Verenigde Staten, waar de Gold Cup werd gespeeld, om Ajax af te troeven. De verdediger van Club América moet vijftien miljoen euro kosten en zijn persoonlijke eisen lijken geen probleem voor de Amsterdammers.



Volgens het Mexicaanse Récord heeft Ajax tot nu toe het hoogste bod ingediend, zo werd zondag duidelijk. De Amsterdammers hebben dik dertien miljoen euro over voor 21-jarige verdediger en komen daarmee het dichtst bij de vraagprijs. Wolverhampton wil naar verluidt nog niet verder gaan dan negen miljoen, terwijl West Ham een bod uitbracht van van zeven miljoen.